Jesi, il ritorno del Gran Leo’: primo il Centro storico ma vincono tutti

JESI – Primo il quartiere Centro storico, su secondo e terzo gradino del podio rispettivamente Prato e San Giuseppe. A seguire tutti gli altri. È stata questa la classifica finale del “Gran Leo’ de Jesi”, la manifestazione che, riprendendo una breve ma sentita tradizione a cavallo tra anni ’80 e ’90 del secolo scorso, è stata ieri sera 4 settembre riproposta ai giardini pubblici di Viale Cavallotti. A vincere sono stati però in realtà l’entusiasmo e il divertimento di tutti i partecipanti che, fra i 18 e i 70 anni, si sono sfidati in rappresentanza dei propri quartieri – i dieci individuati dai Comitati introdotto due anni fa – nelle tre prove ispirate ai classici di “giochi senza frontiere” che hanno alla fine aggiudicato i punteggi e disegnato appunto la classifica finale.

Gran Leo’, foto di gruppo Gran Leo’, classifica

Buona anche la risposta del pubblico per la riproposizione del Gran Leo’, che si è divertito e ha sorriso insieme ai partecipanti in gara, riuniti intorno allo spirito “agonistico” delle prove – la corsa col sacco, ‘l padellò dello stagnaro, ‘l cigno dei giardì – che hanno visto giovani e meno giovani correre e saltare, magari con una ciambella da bagno al mare intorno a fianchi, oppure impegnarsi a spostare acqua da un contenitore all’altro con l’utilizzo di una tutt’altro che agevole padella.

All’evento hanno collaborato Comune, Csi, Pro Loco e Ente Palio San Floriano, presentatori Selena Abatelli e Luca Giampaoletti del Csi. A fare gli onori di casa il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora alla partecipazione Paola Lenti, promotrice della ripresa del Gran Leo’ e e che aveva parlato di «un primo lancio per un modo di stare insieme, recuperare socialità e promuovere senso di identità, fare comunità anche attraverso il gioco».