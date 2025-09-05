Jesi, il ritorno del Gran Leo': primo il Centro storico ma vincono tutti
Jesi-Fabriano
Attualità Jesi-Fabriano

Jesi, il ritorno del Gran Leo’: primo il Centro storico ma vincono tutti

La classifica finale del "Gran Leo' de Jesi", la manifestazione che, riprendendo una breve ma sentita tradizione a cavallo tra anni '80 e '90 del secolo scorso, è stata ieri sera 4 settembre riproposta ai giardini pubblici di Viale Cavallotti

Di Fabrizio Romagnoli -
Jesi, il ritorno del Gran Leò: primo il Centro storico ma vincono tutti
Jesi, il ritorno del Gran Leò: primo il Centro storico ma vincono tutti

JESI – Primo il quartiere Centro storico, su secondo e terzo gradino del podio rispettivamente Prato e San Giuseppe. A seguire tutti gli altri. È stata questa la classifica finale del “Gran Leo’ de Jesi”, la manifestazione che, riprendendo una breve ma sentita tradizione a cavallo tra anni ’80 e ’90 del secolo scorso, è stata ieri sera 4 settembre riproposta ai giardini pubblici di Viale Cavallotti. A vincere sono stati però in realtà l’entusiasmo e il divertimento di tutti i partecipanti che, fra i 18 e i 70 anni, si sono sfidati in rappresentanza dei propri quartieri – i dieci individuati dai Comitati introdotto due anni fa – nelle tre prove ispirate ai classici di “giochi senza frontiere” che hanno alla fine aggiudicato i punteggi e disegnato appunto la classifica finale.

Gran Leo', foto di gruppo
Gran Leo’, foto di gruppo
Gran Leo', classifica
Gran Leo’, classifica

Buona anche la risposta del pubblico per la riproposizione del Gran Leo’, che si è divertito e ha sorriso insieme ai partecipanti in gara, riuniti intorno allo spirito “agonistico” delle prove – la corsa col sacco, ‘l padellò dello stagnaro, ‘l cigno dei giardì – che hanno visto giovani e meno giovani correre e saltare, magari con una ciambella da bagno al mare intorno a fianchi, oppure impegnarsi a spostare acqua da un contenitore all’altro con l’utilizzo di una tutt’altro che agevole padella.

All’evento hanno collaborato Comune, Csi, Pro Loco e Ente Palio San Floriano, presentatori Selena Abatelli e Luca Giampaoletti del Csi. A fare gli onori di casa il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora alla partecipazione Paola Lenti, promotrice della ripresa del Gran Leo’ e e che aveva parlato di «un primo lancio per un modo di stare insieme, recuperare socialità e promuovere senso di identità, fare comunità anche attraverso il gioco».

Ti potrebbero interessare