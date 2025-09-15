Jesi, riparte la scuola: traffico sotto stress e multe. Primo giorno nella nuova Lorenzini

Alla Lorenzini, per l'apertura della nuova e moderna scuola, a salutare studenti e personale il sindaco Fiordelmondo e gli assessori Lenti e Cardinali. Viabilità a dura prova nel "campus" scolastico dell'area e in via Lotto sanzioni per il mancato rispetto del nuovo divieto di sosta

JESI – Primo giorno di scuola caratterizzato, a Jesi, dalla novità dell’ingresso della secondaria di primo grado Lorenzini nella sua nuova sede di via Schweitzer e dal trasferimento della Federico II nella sistemazione temporanea dell’ex Seminario di via Lorenzo Lotto (lasciata libera proprio dalla LorenzinI) dati i lavori sul plesso storico di piazzale San Savino.

Alla Lorenzini, per l’apertura della nuova e moderna scuola (i lavori erano iniziati nel 2021, il vecchio plesso di viale Verdi era stato lasciato nel 2014) c’erano a salutare studenti e personale il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori Paola Lenti e Claudio Cardinali. Tanta emozione specie per alunni e alunne nell’entrare nel plesso tanto atteso. Nell’area prospiciente l’immobile, su via Schweitzer, lavori da completare: lì – entro la fine del mese ha detto l’amministrazione comunale – sarà realizzata e messa a disposizione un parcheggio, che in particolare servirà alle esigenze del personale, e anche uno spazio di manovra per gli autobus.

Lorenzini, la presenza del sindaco Fiordelmondo e degli assessori Lenti e Cardinali all’apertura Lorenzini, i lavori da completare

Sul posto per l’apertura la Polizia Locale, con la novità dell’interdizione al traffico dei non residenti e non diretti alla scuola della parte alta di via Schweitzer, dall’incrocio con via La Malfa a salire, limitatamente agli orari di ingresso e di uscita da scuola. E proprio il traffico, con il lungo serpentone di auto dalla zona del PalaTriccoli e giù lungo viale Papa Giovanni XXIII da un lato e via Erbarella dall’altro, è stato messo a dura prova stamattina, tanto più in un’area della città dove, a distanza ravvicinata, si assomma la presenza di tante scuole: Lorenzini e Federico II all’ex Seminario appunto e poi Cuppari, Liceo Scientifico, Cappannini, Sbriscia, Collodi. Un vero e proprio campus che va inevitabilmente in forte sofferenza in coincidenza con l’ingresso e poi lo svuotamento dei plessi.

Via Lotto, il divieto di sosta

Quanto alla Federico II, questa mattina la brutta sorpresa per qualche residente nella zona di via Lotto ma anche per qualche genitore che ha accompagnato i figli a scuola sono state le multe. A ridosso infatti dell’incrocio di via Lotto con via Sanzio, non tutti hanno notato il divieto di sosta introdotto anche qui negli orari di entrata e uscita a scuola per consentire la libertà di manovra a bus e navette che trasportano gli studenti della Federico II nella sede provvisoria. E la Polizia Locale non ha potuto fare a meno di procedere con le sanzioni.