Jesi, riparte la scuola: traffico sotto stress e multe. Primo giorno nella nuova Lorenzini

JESI – Primo giorno di scuola caratterizzato, a Jesi, dalla novità dell’ingresso della secondaria di primo grado Lorenzini nella sua nuova sede di via Schweitzer e dal trasferimento della Federico II nella sistemazione temporanea dell’ex Seminario di via Lorenzo Lotto (lasciata libera proprio dalla LorenzinI) dati i lavori sul plesso storico di piazzale San Savino.
Alla Lorenzini, per l’apertura della nuova e moderna scuola (i lavori erano iniziati nel 2021, il vecchio plesso di viale Verdi era stato lasciato nel 2014) c’erano a salutare studenti e personale il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori Paola Lenti e Claudio Cardinali. Tanta emozione specie per alunni e alunne nell’entrare nel plesso tanto atteso. Nell’area prospiciente l’immobile, su via Schweitzer, lavori da completare: lì – entro la fine del mese ha detto l’amministrazione comunale – sarà realizzata e messa a disposizione un parcheggio, che in particolare servirà alle esigenze del personale, e anche uno spazio di manovra per gli autobus.
Sul posto per l’apertura la Polizia Locale, con la novità dell’interdizione al traffico dei non residenti e non diretti alla scuola della parte alta di via Schweitzer, dall’incrocio con via La Malfa a salire, limitatamente agli orari di ingresso e di uscita da scuola. E proprio il traffico, con il lungo serpentone di auto dalla zona del PalaTriccoli e giù lungo viale Papa Giovanni XXIII da un lato e via Erbarella dall’altro, è stato messo a dura prova stamattina, tanto più in un’area della città dove, a distanza ravvicinata, si assomma la presenza di tante scuole: Lorenzini e Federico II all’ex Seminario appunto e poi Cuppari, Liceo Scientifico, Cappannini, Sbriscia, Collodi. Un vero e proprio campus che va inevitabilmente in forte sofferenza in coincidenza con l’ingresso e poi lo svuotamento dei plessi.
Quanto alla Federico II, questa mattina la brutta sorpresa per qualche residente nella zona di via Lotto ma anche per qualche genitore che ha accompagnato i figli a scuola sono state le multe. A ridosso infatti dell’incrocio di via Lotto con via Sanzio, non tutti hanno notato il divieto di sosta introdotto anche qui negli orari di entrata e uscita a scuola per consentire la libertà di manovra a bus e navette che trasportano gli studenti della Federico II nella sede provvisoria. E la Polizia Locale non ha potuto fare a meno di procedere con le sanzioni.