JESI – Riparte il corso gratuito di alfabetizzazione informatica per over 65 organizzato dall’Area Anziani dell’Asp Ambito 9 con la collaborazione della Croce Rossa – Comitato di Jesi.

L’iniziativa, che nell’autunno scorso aveva suscitato grande interesse, viene riproposta per rispondere alle decine di richieste di partecipazione ricevute da persone con oltre 65 anni di età alle quali non si era potuto dare seguito.

Il corso, che si svolgerà presso il Centro per l’Impiego di Jesi, in viale del Lavoro 32, prevede nuovamente quattro incontri durante i quali i giovani volontari del Servizio Civile della Croce Rossa guideranno i partecipanti attraverso approfondimenti ed esercitazioni pratiche su pc e telefono mobile riguardo l’uso di email, programmi ed app di maggior utilizzo, navigazione su Internet, gestione dei file.

Il corso prende il via mercoledì 20 marzo e proseguirà per gli altri tre mercoledì fino al 10 aprile. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare l’Asp Ambito 9 (dott.ssa Elisa Marinelli) al numero telefonico 0731 236911.