Jesi, campioni sulle vetrate del Palatriccoli. Michele Scarponi al centro – FOTO

Il restyling in occasione del Giro d'Italia: Elisa Di Francisca, Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, Roberto Mancini, Stefano Cerioni e Alessia Polita i protagonisti

JESI- Vetrate del Palatriccoli rinnovate per accogliere martedì della prossima settimana la sala stampa del Giro d’Italia che farà tappa a Jesi. L’ingresso principale è stato realizzato ex novo, con le immagini rosa del Giro e, al centro, una bellissima foto del campione di ciclismo Michele Scarponi.

Le nuove immagini del Palatriccoli

Le due vetrate laterali che si affacciano invece su via Tabano sono state ripulite delle vecchie immagini ormai deteriorate e sostituite con nuove, sempre con lo stesso tema: da un lato le olimpioniche Elisa Di Francisca, Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, dall’altra il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini, quello della Nazionale di fioretto Stefano Cerioni e la campionessa di motociclismo Alessia Polita.

In questo caso l’immagine del Mancio è stata aggiornata: via quella da calciatore, sostituita con quella da allenatore con la Coppa Europa in mano.

Alla presentazione delle nuove vetrate sono intervenuti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Comitato di tappa, tra cui Marco Scarponi, presidente della Fondazione intitolata all’indimenticato fratello Michele. L’intervento è stato realizzato da Digit All e sostenuto da Star Diesel 2001.