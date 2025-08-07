Jesi, rinasce la Bocciofila Erbarella dopo il rogo. «Un primo passo»

Era stata distrutta dall’incendio dello scorso febbraio, ha al momento recuperato un primo spazio. «Non è la soluzione definitiva ma c’è intanto quanto occorre per ripartire»

JESI – Riaperta la Bocciofila Erbarella di via Ravagli: era stata distrutta dall’incendio dello scorso febbraio, ha al momento recuperato un primo spazio con la messa a disposizione di un modulo abitativo concesso gratuitamente dalla Diocesi e con l’allestimento dell’area che ha attinto a parte del crowdfunding pubblico che era stato lanciato all’indomani del rogo. A salutare la ripartenza, un momento conviviale alla presenza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e degli assessori a partecipazione e bilancio, Paola Lenti e Claudio Cardinali, di Direttivo e soci della Bocciofila, residenti del quartiere e componenti del Comitato di quartiere Erbarella – San Pietro Martire.

«Un primo presidio – dice Lenti – l’inizio di un nuovo percorso. Non è la soluzione definitiva ma c’è intanto quanto occorre per ripartire, dopo una distruzione che era stata totale, coi tempi e nei modi che sono possibili alla pubblica amministrazione. Di 27mila euro la spesa comunale per il solo smaltimento di quanto era rimasto dopo l’incendio, così da potere liberare lo spazio».

Spiega Cardinali: «Assunta la delega proprio a febbraio, e il primo compito che di fatto mi ha affidato il sindaco è stato di riuscire a fare in modo di rimettere a disposizione prima possibile questo spazio. Il modulo è dotato di aria condizionata e servizi igienici, allestita una prima copertura esterna con un telo ombreggiante. Create le condizioni perché almeno tra l’estate e l’autunno la Bocciofila possa tornare a essere uno spazio vivo e frequentato, secondo l’impegno che ci eravamo presi».

Fiordelmondo saluta: «Il recupero di uno spazio che fa parte del sentimento della città, che lo si viva in prima persona o no. Un ambiente che è di tutti e dove la relazione tra le persone si fa concreta, per questo importante».

Il primo allestimento di materiali funzionali alla ripresa è stato effettuato utilizzando una piccola parte dei fondi della raccolta pubblica avviata non appena avvenuta la distruzione, come gesto di vicinanza e solidarietà, anche con il contributo del Comitato di Quartiere, proprio con l’intento di rendere possibile la ripresa il più velocemente possibile.

Dopo la distruzione della Bocciofila, il Comune ha fatto rimuovere appena è stato possibile, dopo la perizia della compagnia assicurativa, tutte le macerie carbonizzate da una ditta specializzata che ha anche provveduto a bonificare e pulire l’area. Successivamente negli spazi ormai liberi è stato posizionato il modulo abitativo.

«Ora l’amministrazione comunale consegnerà ufficialmente alla bocciofila gli spazi recuperati per far riprendere vita a questo luogo di aggregazione dopo il devastante rogo; l’esecutivo ha ritenuto infatti prioritario far rinascere per quanto possibile velocemente questo importante luogo di socialità non solo per il quartiere. Al modulo abitativo sono state affiancate intanto delle strutture per il riparo dal sole, tavoli e sedie affinché fin da subito sia consentito l’uso nel periodo estivo/ autunnale».