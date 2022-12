Jesi, «ricorso al Tar e richiesta danni se non riapre il parcheggio ex ospedale»

Il tema portato in Consiglio nel "question time" da un cittadino e imprenditore, Aldivano Ferrucci. Il sindaco Fiordelmondo: «Insisteremo ma poche possibilità di riaverlo aperto per le Feste»

JESI – «Investimenti fatti tenendo conto dell’apertura del parcheggio all’ex ospedale. E invece è tutto fermo. Se non cambiano le cose, a gennaio 2023 ricorso al Tar e richiesta danni per il recupero del fatturato perso». A parlarne in Consiglio è stato, nel corso del question time aperto ai cittadini, l’imprenditore Aldivano Ferrucci. «Molti operatori economici in Viale della Vittoria hanno fortemente investito: contavano – ha spiegato Ferrucci – sul parcheggio all’ex ospedale e sull’ampliamento del passaggio per il Corso col completamento dell’abbattimento anche dell’ex laboratorio analisi».

Ha ricordato Ferrucci: «La previsione era che entro quest’anno l’abbattimento sarebbe stato concluso e che sarebbe stato allargato il collegamento fra viale della Vittoria e Corso Matteotti, con incremento del passaggio di persone e clienti. C’è chi ha investito e avviato la sua attività quando il parcheggio (i posti auto che erano stati ricavati sui lati prospicienti il viale e via Vittorio Veneto in attesa della demolizione, nda) era aperto e a disposizione dei clienti. Lo spazio è stato poi chiuso per consentire i lavori ma ora si attende che venga riaperto. Dal 1 gennaio prossimo, cittadini e operatori economici che ritengono di essere stati danneggiati procederanno a presentare ricorso d’urgenza al Tar e richiesta di risarcimento per il reintegro del fatturato che è stato perso».

Dell’area dell’ex ospedale sono proprietari l’Asur, che si occupa della demolizione e, per circa il 12%, il Comune, che partecipa economicamente in proporzione.

«Ufficialmente – dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – l’intera area dell’ex ospedale già abbattuto è ancora un cantiere, dato che della demolizione, per quanto di fatto già realizzata, non è stata dichiarata la chiusura. Per completare l’abbattimento anche dell’ex laboratorio analisi, i lavori non sono ancora stati appaltati. Da agosto il progetto attende di essere adeguato al nuovo prezziario regionale per le opere pubbliche». Quanto al parcheggio in questione, «abbiamo sondato presso l’Asur la possibilità di tornare a far utilizzare almeno la parte già asfaltata, tanto più con l’approssimarsi del Natale, ma non mi pare che ci siano grosse possibilità. Insisteremo. Ma tutto sconta il fatto che l’Asur, con la riforma attuata dalla Regione, si trova in una sorta di “trimestre bianco” in attesa che parta il nuovo assetto».