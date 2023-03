Jesi: il Riciclato Circo Musicale è su Rai 1, su Linea Verde Life

JESI – Sabato 18 marzo la band marchigiana Riciclato Circo Musicale sarà ospite con le proprie musiche della trasmissione “Linea Verde life” in onda su Rai 1 alle 12.20.

Il Riciclato Circo Musicale composto da Andrea Accoroni, Michele Tiberi, Andrea Massetti e Simone Medori, dal 2006, con i suoi strumenti musicali fatti a mano con materiali di recupero, racconta quanto è importante prendersi cura dell’ambiente, attraverso spettacoli e i laboratori musicali che portano in tour in tutta Italia e in Europa.

Nel 2022 e riconfermati nel 2023 sono diventati la band ufficiale della trasmissione “italian Green, viaggio nell’italia sostenibile” in onda tutti i sabato mattina su Rai 2 alle 10.10 e nel 2021 i Riciclato hanno preso parte alla docuserie “Allevi in the jungle” di RaiPlay, con Giovanni Allevi, dove hanno presentato al grande pubblico le loro originali creazioni.

Con più di 500 date ufficiali alle spalle, la band ha partecipato a diverse trasmissioni tv e radio nazionali come “Fahrenheit”su Rai Radio3 nel 2019, “Linea Verde” su Rai1 nel 2019, “Buongiorno regione” su Rai3 nel 2016, “Detto fatto” su Rai2 nel 2016, “Italia’s Got Talent” su Sky nel 2015, “Mattino 5” su Canale 5 nel 2013, “Decanter” su Rai Radio2 nel 2013, “L’eredità” su Rai1 nel 2012, “Festa Italiana” su Rai1 nel 2010, “Caterpillar” su Rai Radio2, nel 2011. Nel 2008 ha vinto il premio Urban nell’edizione di Italia Wave che si è svolta a Livorno e il premio “Differenziata” associato al concorso “M’illumino di meno” proposto da Caterpillar (Radio2). Sono stati pubblicati articoli su di loro su La Repubblica, La Stampa, Il Resto del Carlino e Focus Junior. In teatro sono impegnati dal 2019 nella “Sonorizzazione sostenibile” della conferenza/spettacolo “Trash” di Piero Martin e Alessandra Viola, tratta dal libro omonimo vincitore del premio nazionale divulgazione scientifica 2018. La musica dei Riciclato Circo Musicale è ispirata dalle sonorità di tutto il mondo e viene guidata dai suoni che naturalmente scaturiscono dagli oggetti più disparati, dai materiali edilizi ai piccoli e grandi elettrodomestici, dai giocattoli agli attrezzi agricoli. In studio hanno prodotto cinque album (più una raccolta live) che testimoniano il loro continuo impegno nella ricerca sonora e nella sperimentazione musicale.