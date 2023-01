Jesi, ricercata per un furto in casa: arrestata dai carabinieri

JESI – Deve scontare 1 anno di reclusione la 54enne, residente a Jesi, arrestata questa mattina dai militari della Stazione di Jesi. I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dalla competente Autorità giudiziaria. La donna è stata infatti riconosciuta colpevole di concorso in un furto aggravato in abitazione commesso nel 2016 in una abitazione di un comune limitrofo a Jesi.

Dopo le formalità di rito la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi dove sconterà la pena.