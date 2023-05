Dopo alcuni anni di assenza da Jesi, Mondo Solidale riapre, in un locale del centro storico, in via XV Settembre, a due passi da piazza della Repubblica, un punto vendita

JESI – Promuovere il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente, delle culture e delle tradizioni locali, attraverso la costruzione di relazioni economiche paritarie, dirette e continuative ispirate alla giustizia sociale e alla democrazia partecipativa. Sono queste le finalità del commercio equo e in particolare della cooperativa Mondo Solidale, attiva da trent’anni nella regione Marche, che conta quattromila soci sostenitori di cui oltre duecento attivi su base volontaria nella gestione di dodici botteghe del mondo, diffuse nella regione. Dopo alcuni anni di assenza da Jesi, Mondo Solidale riapre, in un locale del centro storico, in via XV Settembre, a due passi da piazza della Repubblica, un punto vendita che aspira ad essere anche e soprattutto un luogo di formazione e informazione sul consumo critico, il commercio alternativo, l’ecologia.

Jesi, riapre la bottega del commercio equo e solidale

L’inaugurazione si svolgerà oggi venerdì 12 maggio alle 18.

Nei giorni a seguire la bottega sarà aperta mercoledì mattina e pomeriggio (dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00), giovedì e venerdì solo nel pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio.

Sugli scaffali troverete gli alimentari che hanno fatto la storia del commercio equo, come caffè, tè, spezie e cioccolato, ma anche oggetti artigianali, cosmesi e materiale informativo sui progetti che rendono ciascun prodotto unico e buono per chi lo produce come per chi lo consuma.