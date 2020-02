Jesi, fa retromarcia e colpisce passeggino. Bimba in “codice rosso”

JESI – Fa retromarcia con l’auto e colpisce passeggino. Paura questo pomeriggio, 27 febbraio, verso le 15.30 all‘Arco Clementino a Jesi.

Una vettura in retromarcia infatti ha urtato un passeggino con una bambina di due anni. La bimba è stata portata all’ospedale “Carlo Urbani” in codice rosso, come da procedura in questi casi. A trasportarla al nosocomio cittadino la Croce Verde. Non si esclude il trasporto all’Ospedale Salesi di Ancona. La bambina era con il papà.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.