Jesi, era nei guai per reati contro la persona e il patrimonio: 19enne denunciato per evasione

JESI – Nella giornata di ieri 23 aprile, a seguito di celere attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 19enne jesino, con precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, per il reato di evasione.

Il giovane, sottoposto a controllo nel corso della giornata in più fasce orarie, si è infatti reso irreperibile. Pertanto, la Polizia ha proceduto alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente per evasione.