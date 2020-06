Jesi, ritardo pagamento Imu: l’amministrazione promette nessuna sanzione fino al 30 settembre

JESI – Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale jesina per attenuare l’impatto di tasse e tributi locali a carico dei contribuenti a seguito dell’emergenza epidemiologica. Va in questo senso anche l’ultimo provvedimento adottato dalla giunta per esentare da sanzioni ed interessi i pagamenti in ritardo per la prima rata Imu la cui scadenza è fissata per oggi.



In particolare la giunta ha deciso di proporre al consiglio comunale, competente per materia, “l’adozione di misure che permettano di contenere il disagio-economico e di ridurre le difficoltà incontrate nell’adempimento delle obbligazioni tributarie, quali la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento in ritardo della prima rata dell’Imposta municipale Imu, purché il pagamento avvenga entro il 30 settembre 2020”.



Nello stesso atto la giunta ha stabilito che eventuali ulteriori forme di rimessioni in termini, sospensioni o differimento stabilite da nuove norme di legge più favorevoli, al contribuente saranno fatte proprie.



TARI

La decisione segue di pochi giorni quella adottata sulla tassa rifiuti. Come noto la scadenza del primo acconto della tassa rifiuti (Tari) per l’anno 2020 è stato differito dal 16 maggio al 16 luglio prossimo. Il Servizio Tributi invierà all’indirizzo dei contribuenti, come di consueto, i modelli di pagamento precompilati relativi al primo acconto. Deroga è stata concessa anche per i termini di pagamento dei piani di rateazione delle entrate tributarie e patrimoniali, da parte di quei contribuenti che hanno scelto la rateizzazione a seguito di avviso di accertamento. Saranno dunque considerati regolarmente effettuati i pagamenti già scaduti, ma che verranno saldati entro il 30 giugno prossimo.



TOSAP

L’amministrazione comunale si è inoltre adeguata alle disposizioni di legge che prevedono l’esenzione della Tosap, tassa occupazione suolo pubblico, per i pubblici esercizi nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre (resta confermata invece la Tosap sui passi carrabili). «Al riguardo il Comune ha rilasciato nuove autorizzazioni a circa 35 locali tra bar, pub, ristoranti e pizzerie, con la procedura semplificata prevista dalle ultime norme proprio per venire incontro ai pubblici esercizi e assicurare maggiore spazio per i clienti rispetto al locale interno dove il distanziamento sociale prevede una sensibile riduzioni di posti». fa sepere in una nota l’ente di piazza Indipendenza.