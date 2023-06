Jesi, un pulmino e un maxi progetto di restyling da 8 milioni per la Casa di riposo

JESI – Due importanti novità per la Casa di riposo Vittorio Emanuele II di via Gramsci. La prima, il pulmino da 10 posti che l’Asp ha acquistato a febbraio dello scorso anno e finalmente è stato consegnato. Si tratta di un mezzo con pedana per il trasporto disabili che servirà per le uscite e per il trasporto sanitario. L’altra, è la prospettiva di un importante progetto di restyling che interessa tutta la struttura. Ne ha parlato nello specifico l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Valeria Melappioni.

«Abbiamo definito e approvato un unico grande intervento per la struttura – spiega l’assessore – e stiamo lavorando per renderlo esecutivo: si procederà a stralci funzionali, cercando di arrecare meno disagi possibili agli utenti ed evitando quindi di dover trasferire gli anziani. I lavori saranno una sorta di staffetta e dovranno procedere per step, grazie a un grande impegno e alle capacità professionali e organizzative degli uffici comunali. Nel frattempo però – specifica – lavoreremo anche sui piccoli interventi puntuali per la manutenzione ordinaria, quelle criticità che riusciremo a sanare con interventi veloci ma essenziali data la vetustà dell’edificio». E ancora sul maxi intervento: «è un intervento di sistema, del costo di 8 milioni di euro e riguarda anche gli impianti (a livello idrico-termico visto che quelli esistenti sono obsoleti) a breve partiremo con il primo stralcio funzionale nel programma delle opere pubbliche per poi avviare l’appalto dei lavori, speriamo entro la fine dell’anno. L’obiettivo è rendere funzionale e accogliente la Casa di riposo».

La struttura ospita attualmente 110 anziani, che sono entusiasti all’idea – prospettata dalla direttrice Paolinelli – di riprendere le attività ludiche, le uscite e le iniziative. «Riprenderemo con la musicoterapia e con le gite – spiega la Paolinelli – con i tornei di briscola e lunedì 26 la Festa dell’estate con animazione, musica e il festeggiamento dei compleanni di giugno. A luglio, organizzeremo la merenda con gelato in giardino con l’Avulss (10 luglio), l’animazione con i clown nei refettori (15 luglio) e festeggeremo i compleanni del mese (24 luglio)». Settimanalmente i nonnini che vorranno/potranno hanno a disposizione diverse attività: ginnastica dolce, cruciverba, giochi di carte, cura di sé, passeggiate nel giardino di Villa Borgognoni e la piantumazione delle piantine. Ad agosto per i nonnini un pranzetto al mare, la visita al Santuario di Loreto e le feste dei compleanni di agosto, con la festa di Ferragosto. Riprenderanno anche le uscite ai musei civici di Jesi.