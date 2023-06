Jesi, Protocollo di intesa fra Comune e Università di Camerino

JESI – La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato il protocollo di intesa e di collaborazione con Unicam – Università degli Studi di Camerino, finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca in settori di rilevante interesse comune.

Gli ambiti in cui tale collaborazione potrà essere sviluppata sono molteplici e saranno di volta in volta individuati di comune accordo. Tra i più rilevanti vi sono quelli sulla gestione e valorizzazione del territorio, in ordine agli aspetti sia urbanistici che ambientali, e sulle tematiche di ordine sociale ed economico. Prevista anche la possibilità di creare eventi formativi congiunti, con particolare riguardo verso i giovani. Non meno importante la sinergia per la partecipazione a specifici bandi pubblici.

«Questo accordo – ha spiegato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – segna l’inizio di un interessante percorso, dando un’indicazione precisa sul fatto che nel governo cittadino, tra varie collaborazione e competenze, il compendio di esperienza e professionalità che può offrire l’università si inserisce come ulteriore elemento di sistema utile alla crescita e allo sviluppo della comunità».

«L’Università di Camerino – ha sottolineato il Rettore Claudio Pettinari – è da sempre attenta alle esigenze dei territori, nell’ambito delle proprie attività di terza missione, collaborando anche con enti ed istituzioni per sviluppare sinergie e collaborazioni utili alla crescita del Paese e delle persone, mettendo a disposizione le competenze delle proprie ricercatrici e dei propri ricercatori. Sono certo che anche la collaborazione con il Comune di Jesi sarà fruttuosa e ricca di obiettivi che raggiungeremo insieme».