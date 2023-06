Jesi, progetto per la stazione da cambiare: affidato l’incarico

Terminal dei bus mantenuto sul piazzale e, senza più lo spostamento all'incrocio fra via IV Novembre e Viale Trieste, salvaguardia dei giardinetti. Costi stimati per il Comune, 850mila euro

JESI – Progetto di riqualificazione del piazzale della stazione da revisionare, affidato il compito alla stessa Sintagma che ne aveva curato la versione originaria che ora, la attuale nuova amministrazione, ha deciso di rivedere.

I costi a carico del Comune per la riqualificazione del parcheggio della stazione e la realizzazione di una rotatoria di accesso al piazzale e di collegamento tra via IV Novembre e viale Trieste sono stimati in 850mila euro.

Il progettista ha giudicato fattibile la modifica del progetto approvato dalla precedente giunta Bacci, in particolare col mantenimento del terminal degli autobus del trasporto urbano davanti alla stazione, senza più spostarlo all’angolo di via IV Novembre, e di conseguenza la salvaguardia dell’area verde fra questa e viale Trieste

L’aggiornamento dovrà prevedere «la realizzazione del terminal per gli autobus del trasporto urbano al margine del parcheggio antistante la stazione, dotato di pensilina lungo tutto il nuovo marciapiede, con gli adeguamenti tecnico-funzionali della viabilità interna al parcheggio e degli stalli di sosta al fine della manovra; la revisione della viabilità di accesso considerato che il terminal bus sarà collocato all’interno dello stesso in luogo dell’area adibita a giardini adiacente alla stazione». Richiesta pure «un’adeguata integrazione dei sistemi di mobilità ciclabile e pedonale su Viale Trieste, dalla stazione a via Mazzini, al fine di incentivare una mobilità sostenibile tra il centro, la stazione e la ciclovia dell’Esino, in corso di realizzazione».