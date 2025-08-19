Jesi, progetto Edison e proroga. Carnevali: «Procedimento il più corretto possibile garanzia per tutti»

«Rigore e correttezza del procedimento amministrativo i principi fondamentali per tutti gli uffici della Provincia. Chiesti 4 mesi dall'azienda, concessi 2. La Provincia ha già detto no ma sembra però essere passato in secondo piano per fini elettorali»

JESI – Progetto Edison, dopo la proroga di 60 giorni concessa all’azienda per controbattere al no all’impianto anticipato dalla Provincia di Ancona, e relative polemiche, l’intervento a riguardo del presidente della Provincia, Daniele Carnevali.

«Rigore e correttezza del procedimento amministrativo. Questi – dice Carnevali – sono i principi fondamentali per tutti gli uffici della Provincia, da sempre, per tutti i procedimenti ambientali. L’art. 10 bis prevede termini ordinatori e non perentori, e la sua ratio è quella di deflazionare il contenzioso, con la necessità di garantire il contraddittorio ai soggetti proponenti. Non lo dice la Provincia, ma la giurisprudenza e la dottrina in materia. Eventuali richieste di maggiore tempo per controbattere ai motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione ambientale vanno motivate, come d’altronde l’accoglimento o meno della stessa istanza».

Aggiunge Carnevali: «Gli uffici provinciali hanno fatto esattamente questo; a fronte di una richiesta di proroga di quattro mesi avanzata da Edison, ne sono stati concessi due, con la motivazione che questi erano i tempi sufficienti per presentare le controdeduzioni al preavviso di rigetto, così come redatto. Infatti ci tengo a ricordare che la Provincia lo scorso 25 luglio ha già espresso un parere negativo di ordine ambientale al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto Edison. Questo è l’aspetto sostanziale che sembra però essere passato in secondo piano per fini elettorali che posso anche capire, ma che non possono distogliere gli uffici dal rigore amministrativo sotto l’aspetto formale che sin dall’inizio ha caratterizzato il loro operato. Né il Presidente della Provincia, né tantomeno gli uffici provinciali vogliono bypassare le elezioni regionali, come qualcuno in maniera pregiudiziale e/o strumentale vuol far intendere: queste elezioni non hanno nulla a che fare e non devono aver a che fare con questa vicenda».

Conclude Carnevali: «La verità è semplice: un procedimento amministrativo il più corretto possibile rappresenta una garanzia per tutti, a iniziare dai cittadini che non vogliono la realizzazione di questo impianto».

Dopo il preavviso del no all’autorizzazione scaturito dalla conferenza dei servizi, all’azienda sono stati concessi ulteriori 60 giorni di tempo, in scadenza il prossimo 8 ottobre, per presentare le proprie controdeduzioni e ribattere alle criticità e alle contrarietà al progetto ravvisate e espresse dagli enti.