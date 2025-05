Jesi, progetto Edison: tutti dicono no ma è sempre tutti contro tutti

JESI – Progetto Edison a Jesi, dopo l’annuncio del sindaco Lorenzo Fiordelmondo dell’indizione di una consultazione popolare (29 maggio – 8 giugno) e di una istruttoria pubblica sul tema, nonché della partecipazione al corteo per il no organizzato dall’Assemblea permanente “Stop Edison” per il 14 giugno, fioccano le reazioni. La maggioranza esalta il ricorso alla «partecipazione», restano duri i toni dell’opposizione civica, e non solo, contro l’amministrazione.

Edison, il Pd: «Bene il percorso, all’opposizione c’è chi bluffa»

Principale forza di maggioranza, il Pd rimarca: «L’avvio della consultazione popolare e dell’istruttoria pubblica da parte dell’amministrazione di Jesi, danno seguito a precisi impegni assunti in consiglio comunale e che il PD di Jesi aveva richiesto. Apprezziamo il percorso perché per la città è messa nelle condizioni di affrontare la complessità relativa al progetto di impianto Edison, con una condivisione e consapevolezza diffusa. Consigli Comunali aperti, Inchiesta Pubblica, Istruttoria Pubblica e Consultazione Popolare, sono tutti anelli di una complessiva meccanica partecipativa che ha portato la città e la macchina comunale ad occupare spazi di partecipazione che probabilmente nessuna altra città della nostra Regione ha mai avuto a disposizione. La missione che abbiamo affidato al Sindaco ed alla Giunta è quella di fare in modo che la nostra città si senta di nuovo consapevole delle sfide e della complessità del tempo che viviamo, adottando tutti gli strumenti a disposizione. L’attivazione di una piattaforma di partecipazione democratica a disposizione della città, rappresenta un ulteriore passo che si collega alla scelta politica relativa alla costruzione di veri comitati di quartiere ed alle azioni di politica condivisa che l’amministrazione sta perseguendo. In questa vicenda ovviamente appare anche chi bluffa, non da oggi. Ovvero rappresentanti dell’opposizione che, strumentalizzando tutto il possibile da oltre un anno, oramai esprimono l’unico e vero obiettivo della loro azione, ovvero: che la Provincia di Ancona autorizzi l’impianto Edison ed attaccare l’Amministrazione comunale. L’amministrazione di Jesi, nel pieno rispetto del percorso amministrativi che regola la procedura di autorizzazione unica provinciale, è stata la prima istituzione ad esprimersi in maniera netta contro la sua realizzazione con una formale istanza di arresto del procedimento. Abbiamo l’impressione che l’opposizione sedicente civica, abbia un perimetro di azione completamente slegato dalla città e meramente confinato ai social media. Il Pd di Jesi questo impianto non lo vuole ed a tal fine rivendica con forza il sostegno a questa Amministrazione comunale che ha avviato un percorso partecipativo mai realizzato prima in città, al fine di avere tutte le carte in regola e gli strumenti amministrativi utili per motivare la propria contrarietà all’ipotesi di impianto. A tal fine, apprezzando il suo gesto di distensione, affiancheremo il Sindaco nella condanna di ogni ulteriore strumentalizzazione che alcuni personaggi non mancheranno di mettere in atto, dopo la sua disponibilità a partecipare alla manifestazione indetta dalla Assemblea Permanente Stop Edison. Crediamo che stia finalmente prendendo forma il lungo lavoro di costruzione politica ed amministrativa che ci ha condotto in questo complesso percorso e che la città di Jesi ne sia oggi consapevole».

Edison, Jesiamo: «Partecipazione a posteriori»

Jesiamo, forza civica di opposizione, commenta: «“La ditta Edison Next Recology srl ha presentato alla Provincia di Ancona un progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of waste”, da ubicarsi a Jesi nella zona Z.I.P.A e, precisamente, in via dell’Industria 7. Esprimi la tua opinione sulla realizzazione di questo impianto: Favorevole; Contrario/a”. Su questo quesito saranno chiamati ad esprimersi dal 29 Maggio cittadini e cittadine jesine che hanno compiuto il 18emo anno di età. Un quesito in cui il Comune di Jesi non si menziona – progetto presentato in Provincia – giustificando così la sua estraneità ai fatti, e nel quale non viene inserito l’anno di presentazione del progetto in Provincia e di conseguenza al Comune stesso, il 2023, provando a far dimenticare l’anno di colpevole silenzio da parte dell’amministrazione comunale. Una consultazione secondo noi proposta con notevole ritardo ed in un momento in cui, aperta già la conferenza dei servizi, ha l’agro sapore di provare ad addolcire un qualcosa di già scritto. Dubbi sull’efficacia di questo procedimento l’avevamo già espressi in Consiglio Comunale diversi mesi fa, quando la città era già in Piazza ad urlare il no all’impianto e l’Amministrazione definiva tale dissenso strumentale ed a prescindere. Dopo mesi e senza scuse una tardiva richiesta di partecipazione alla città sperando che i buoi non siano già fuggiti dalla stalla».

Edison, il progetto dell’impianto a Jesi

Edison, Jesi in Comune: «Innovativo esercizio di democrazia»

Jesi in Comune, forza di maggioranza, mette in risalto: «Il Sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha indetto una Consultazione Popolare sul progetto di realizzazione dell’impianto di “end of waste” proposto da Edison Next nella zona Z.I.P.A. Questo passaggio si inserisce nel lungo percorso partecipativo che è stato messo in campo in questa città su un tema tanto complesso quanto rilevante. Per la prima volta a Jesi, le cittadine e i cittadini avranno la possibilità di esprimere la propria opinione dal 29 maggio all’8 giugno 2025, sia online che in presenza, recandosi in una delle tre postazioni messe a disposizione: alla Salara di Palazzo della Signoria, alla Biblioteca dei Ragazzi (via San Giuseppe) e all’Informagiovani (Largo Allende). La Consultazione Popolare va ad aggiungersi alle commissioni consiliari, ai consigli comunali aperti, all’inchiesta pubblica, agli incontri del Sindaco con i Comitati di Quartiere e agli atti votati in Consiglio Comunale che, in più occasioni, hanno ribadito il NO all’impianto ed anche all’istruttoria pubblica che prenderà il via a giorni, oltre alla manifestazione già prevista per il 14 Giugno. Noi crediamo che sia molto importante avere a disposizione uno strumento che permetta di consultare la popolazione, all’esito di un percorso che fornisce tutte le informazioni necessarie. Per questo motivo invitiamo tutte le persone a partecipare a questo innovativo esercizio di democrazia e, per quanto ci riguarda, ad esprimere un parere negativo sull’impianto proposto da Edison».

Edison, Per Jesi: «In coda (di paglia) al corteo»

Dalla minoranza civica, Per Jesi: «Non possiamo che prendere atto della scelta del Sindaco di voler partecipare al corteo del 14 Giugno organizzato dall’Assemblea Permanente Stop Edison. Una scelta oramai obbligata, che dimostra tutta la contraddizione in seno a questa maggioranza. Un Sindaco che ha aperto le porte nel 2023 ad Edison e che ha costretto l’intera città ad attivarsi per contrastarlo, con il rischio concreto che l’impianto si faccia comunque. Un sindaco che ha dovuto fare un’inversione ad U quando ha visto tutta la città mobilitarsi ed organizzarsi contro il progetto, contando unicamente sulle proprie forze. Pertanto dopo l’assenza del Sindaco a qualunque forma di mobilitazione ad oggi organizzata dall’assemblea, ben venga la sua partecipazione al corteo del 14 giugno prossimo, ma per rispetto di chi da un anno sta lottando veramente dovrebbe perlomeno avere l’accortezza di posizionarsi in coda al corteo, magari insieme al suo assessore all’ambiente a cui consigliamo di dare seguito ai suoi “suggerimenti tecnici” e partire a piedi dal Pian dell’Elmo. Il Sindaco ha anche annunciato la sua partecipazione al corteo cittadino del prossimo 14 giugno. Ma manifestare contro un progetto che è avanzato anche per sua responsabilità politica non basta: se davvero vuole difendere la città, lo faccia con gli atti che finora non ha prodotto. Non si usi il corteo per mettere una toppa alla propria inerzia o per scaricare su altri il peso di decisioni mai prese. Sia chiaro: i sondaggi e i cortei non fermano gli iter autorizzativi. Solo atti ufficiali, chiari e tempestivi lo fanno. Il Sindaco e il Comune devono prendersi le proprie responsabilità: non bastano più le parole. Serve un NO formale, netto e inequivocabile. Finché non vedremo agli atti un rigetto formale del progetto e pareri contrari da parte degli enti coinvolti — Comune e Sindaco in primis — considereremo politicamente chi non agisce come “diversamente d’accordo” con l’impianto».

Edison, Gianangeli (Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina): «Un sondaggio al posto del coraggio»

Per il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina, l’ex consigliere comunale Cinque Stelle Massimo Gianangeli dice: «Un sondaggio online (chiamarlo “consultazione” è fin troppo) sull’impianto rifiuti proposto da Edison: tardivo e pericoloso. Davvero il Sindaco ha bisogno di un sondaggio per esprimere un parere contrario a un mega impianto per rifiuti pericolosi in una zona altamente frequentata, a pochi metri da una scuola dell’infanzia e dai locali di preparazione delle mense scolastiche? Salute, tutela della proprietà, sviluppo sostenibile: diritti fondamentali che non possono essere demandati a una votazione online. Nonostante i proclami sulla stampa e ben due delibere contrarie votate dal Consiglio Comunale, il Comune non ha ancora espresso in Conferenza dei Servizi un pieno parere tecnico negativo, né il Sindaco ha esercitato la sua prerogativa di rilasciare un parere sanitario contrario. Questi sono i fatti. Invece di assumersi questa responsabilità, il Sindaco propone un sondaggio quando l’iter è già in fase avanzata — avanzato anche a causa del suo silenzio nel 2023, quando avrebbe potuto dire subito: “No, grazie”. Noi parteciperemo al sondaggio e voteremo NO, per dare un segnale chiaro e forte. Non vogliamo lasciare alcuno spazio di ambiguità o scappatoie a chi, apertamente o in silenzio, continua a sostenere questo progetto. Ora vedremo se il Sindaco e i suoi “maggioranti”, che ancora lo assecondano nonostante tutto, saranno in grado di far votare la città contro questo inaccettabile impianto. L’esito del sondaggio è una responsabilità anche loro, perché solo chi ha taciuto, temporeggiato o sbagliato oggi è costretto ad affidarsi alla piazza e alla rete per tentare di recuperare credibilità su questa vicenda».