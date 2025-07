Jesi, progetto Edison: palla alla Conferenza dei Servizi

JESI – Torna a riunirsi domani, 25 luglio, in Provincia la Conferenza dei Servizi chiamata a esprimersi sull’autorizzazione o meno alla realizzazione dell’impianto per il trattamento di rifiuti anche pericolosi, e la bonifica di terreni contaminati anche da amianto, che la società Edison Next ha chiesto di avviare nel suo sito di via dell’Industria alla Zipa.

Sarà la terza seduta e potrebbe anche trattarsi dell’ultima e decisiva riunione della Conferenza, chiamata in base ai termini di legge a pronunciarsi con un sì o con un no entro il 7 di agosto. In Conferenza dei Servizi ci saranno i tecnici degli enti coinvolti tra Regione, Provincia, Comune di Jesi, Ast, Arpam, vigili del fuoco, Viva Servizi, Riserva di Ripa Bianca. Il Comune di Jesi, con un voto unanime nell’ultima seduta consiliare, ha espresso un no in una delibera che parla di «valutazione non favorevole all’insediamento dell’industria insalubre di prima classe» proposta e decide di «non approvare la deroga all’altezza per l’intervento», che sarebbe necessaria per gli edifici previsti.

Davanti alla sede della Provincia ci sarà il presidio dell’Assemblea Permanente “Stop Edison”, che si è costituita in questi mesi per il no alla autorizzazione. Gli attivisti torneranno a manifestare davanti alla sede della Provincia e a ribadire le ragioni della loro contrarietà. «Non sappiamo se sarà l’ultimo appuntamento della Conferenza dei Servizi: di certo – rinnova l’invito ad esserci l’Assemblea – sarà un incontro importante, visto che viene realizzato a ridosso della scadenza dei termini per la conclusione del procedimento e, soprattutto, in presenza di un quadro oramai chiaro e incontrovertibile delle ragioni che impongono di rigettare le autorizzazioni richieste».

Progetto Edison, il Comitato Tutela e Ambiente Vallesina

Sulla questione il Comitato Tutela della Salute e dell’Ambiente della Vallesina – CTSAV, presieduto dal già consigliere comunale Massimo Gianangeli, comunica di aver «presentato in data odierna una formale istanza al Sindaco di Jesi, alla Direzione Urbanistica e Ambiente del Comune, e al Dipartimento di Prevenzione dell’AST Ancona, per chiedere chiarimenti e azioni urgenti in merito alla grave situazione sanitaria rilevata nell’area dell’ex AERCA, oggi interessata dal progetto di piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi presentato dalla Edison Next Recology Srl. L’istanza, firmata dal Presidente del Comitato, Massimo Gianangeli, evidenzia come i dati epidemiologici ufficiali, prodotti nell’ambito del Piano di Sorveglianza Epidemiologica e Sanitaria regionale (aggiornamento 2018) condotto dall’ ARPAM, mostrino significativi eccessi di incidenza per numerose patologie gravi nella popolazione residente a Jesi, tra cui tumori, malformazioni congenite e malattie dell’apparato respiratorio».

«In particolare, si segnalano: eccessi statisticamente significativi di tumori maligni del colon-retto, malformazioni congenite, asma e malattie respiratorie; incidenza aumentata di leucemie e linfomi non-Hodgkini; rischi sanitari anche nella popolazione pediatrica, con un’incidenza di malformazioni congenite nettamente superiore alla media regionale».

«Nonostante tutto ciò – dice il Comitato – sia stato formalmente portato all’attenzione degli Enti competenti coinvolti in Conferenza dei Servizi in sede di osservazioni nell’agosto 2024 ed in sede di Inchiesta Pubblica di VIA tenutasi 30 settembre 2024, il progetto Edison in fase di Valutazione Ambientale presso la Provincia di Ancona risulta non contemplare adeguatamente tali evidenze. Anche la Valutazione di Impatto Sanitario allegata dalla ditta – osserva il Comitato – ignora la condizione preesistente della popolazione e basa le proprie stime esclusivamente su modelli emissivi autodichiarati. Alla luce di questi fatti, il Comitato chiede al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, di rendere pubbliche le azioni che intende intraprendere per tutelare la salute dei cittadini; invita Comune e Azienda Sanitaria Territoriale a non esprimere pareri favorevoli al progetto in Conferenza dei Servizi fino a quando non sarà svolta una valutazione seria, approfondita e trasparente degli impatti sanitari cumulativi sull’area».

«Non possiamo ignorare dati ufficiali che parlano di un territorio già fortemente segnato – dichiara Gianangeli –. Chiediamo alle istituzioni di agire con responsabilità e cautela. La salute pubblica non può essere sacrificata per logiche industriali.»

Il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina ribadisce la propria «disponibilità a collaborare con le istituzioni per attivare approfondimenti epidemiologici e percorsi di partecipazione pubblica, ma ribadisce con forza: nessun nuovo carico ambientale su un’area già compromessa senza trasparenza e verità sui dati sanitari».

E’ possibile scaricare l’istanza presentata al seguente link: https://short-link.me/14n2T