Jesi, progetto Edison: l’azienda ha altri 2 mesi per ribattere al no della Provincia. Ne aveva chiesti 4

JESI – «La Provincia di Ancona ha comunicato di aver concesso 60 giorni di tempo ad Edison Next per le controdeduzioni rispetto al preannuncio di diniego dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi alla Zipa». A renderlo noto è il Comune di Jesi, che protesta: «L’Amministrazione comunale di Jesi ritiene di non condividere la scelta di un termine comunque troppo ampio – benché dimezzato rispetto alla richiesta di Edison pari addirittura a 120 giorni – , avendo già avuto luogo un percorso molto lungo, dettagliato ed approfondito dal punto di vista istruttorio e tecnico, confluito in valutazioni negative ben motivate da parte dell’Ente competente».

«Si dovrà dunque attendere l’8 ottobre per scrivere un ulteriore capitolo di una storia rispetto alla quale la posizione dell’Amministrazione comunale non cambia di una virgola e resta quella espressa in maniera ferma ed inequivocabile dall’intero Consiglio Comunale, di contrarietà all’impianto».

Il preavviso del rigetto del progetto, anticipato dopo l’ultima seduta della Conferenza dei servizi sulla richiesta di autorizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti anche pericolosi, e di bonifica di terreni contaminati anche da amianto, che Edison vuole realizzare alla Zipa, è stato formalmente notificato all’azienda lo scorso 31 luglio. Da quel momento il decorrere dei termini per le controdeduzioni di Edison Next, originariamente di 10 giorni per ora allungato dopo la richiesta di proroga.

L’azienda: «Escluso qualsiasi rischio per la popolazione, approfondiremo ulteriormente»

Sul punto, l’azienda comunica: «Nell’ambito del Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) dell’impianto di economia circolare che Edison Next Recology intende realizzare a Jesi, la società rende noto di aver ricevuto dalla Provincia di Ancona un termine di 70 giorni – ulteriori 60 giorni rispetto alla scadenza iniziale del 9 agosto – per la presentazione delle proprie controdeduzioni e degli ulteriori approfondimenti richiesti durante la Conferenza dei Servizi del 25 luglio scorso. Il termine per presentare le controdeduzioni è l’8 ottobre. La responsabilità e il costante impegno di Edison Next Recology a fornire tutti gli elementi obiettivi che possano eliminare qualunque timore da parte della popolazione e degli enti pubblici hanno indotto la società a chiedere una proroga per la presentazione delle controdeduzioni che è stata accolta dalla Provincia nei termini di 70 giorni».

«La società – per quanto supportata dall’autorevolezza e dallo standing scientifico indiscusso dell’Università di Roma Tor Vergata che ha escluso qualsiasi rischio per la popolazione, a fronte dell’indubbia utilità dell’impianto per il recupero di materia dai rifiuti in piena conformità ai principi dell’’economia circolare – approfondirà ulteriormente la valutazione del rischio sanitario, come richiesto dal Comune di Jesi. Inoltre, integrerà tale valutazione con una trattazione tecnico-specialistica dedicata all’esposizione a fibre di amianto al fine di superare definitivamente ogni dubbio oggettivamente e scientificamente fondato. Il tempo di proroga sarà dedicato anche alle osservazioni riportate nel parere del Sindaco del Comune di Jesi in relazione agli scenari incidentali ed emergenziali nonché alla stesura di una procedura standardizzata per la loro gestione. La società darà riscontro anche a ulteriori elementi di Impatto Sanitario rispetto ai quali la Provincia ha richiesto approfondimenti – pur riconoscendo tali elementi non ostativi – ed è pronta ad analizzare e valutare le raccomandazioni indicate da AST e ARPAM relative a:

simulazioni di impatti sanitari in caso di incidente, misure preventive di protezione e informazione della popolazione, definizione di soglie di allerta e formazione specialistica degli operatori;

implementazione, in condivisione con l’organo tecnico di controllo ambientale, di un piano di monitoraggio ambientale specificamente dedicato alle fibre di amianto definendo il posizionamento dei punti di campionamento, la frequenza e durata del monitoraggio stesso, nonché gli interventi emergenziali e di mitigazione del rischio.

Infine, Edison Next Recology risponderà alle ulteriori richieste di approfondimenti in materia di dimensionamento dell’impianto, tecnologia di soil washing di nuova generazione, disaggregazione di dati tecnici già presentati.

Si precisa che l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 persegue una finalità tipicamente collaborativa».