Jesi, progetto da 141mila euro per intervenire al campo da rugby

JESI – Un progetto da poco meno di 141mila euro, per il ripristino della copertura pressostatica del campetto attualmente utilizzato per il calcio a 5 presso l’impianto da rugby di via Mazzangrugno. La Giunta ne ha varato la candidatura alla partecipazione al bando regionale “Programma degli Interventi di promozione sportiva” della Regione, ai fini del finanziamento del «rifacimento della copertura pressostatica del campetto in erba sintetica polifunzionale presentata dalla Società Sportiva dilettantistica Rugby Jesi ‘70, concessionaria dell’impianto».

Il progetto prevede «la fedele ricostruzione della struttura pre-esistente, rimossa ai fini della sicurezza a seguito di un evento meteo estremo, in quanto a collocazione, ingombro plani-volumetrico e finiture». Nel caso di ammissione a finanziamento, la società concessionaria dovrà presentare all’ufficio tecnico comunale il progetto esecutivo cantierabile e procedere all’affidamento dei lavori.

«Il progetto per il rifacimento della copertura pressostatica di quello che è attualmente utilizzato come campetto per il calcio a 5 – ha spiegato al riguardo il presidente del Rugby Jesi ’70 Luca Faccenda – verrà candidato al bando regionale di finanziamento degli interventi di promozione sportiva, confidando di poter essere ammessi a ricevere un finanziamento. Diventerebbe una importante struttura aggiuntiva da utilizzare come palestra coperta e spazio comune».