Jesi, problemi con la spesa: strattona il direttore del supermercato. Denunciato 60enne

Deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 60enne jesino, per il reato di percosse per futili motivi

JESI – Nella giornata di ieri, 13 febbraio, al termine di un’attività investigativa, personale delle volanti del Commissariato deferiva in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 60enne jesino, per il reato di percosse per futili motivi.

L’uomo, dopo alcuni acquisti in supermercato, ritenendo di aver pagato un prodotto ad un prezzo maggiorato rispetto a quello indicato nella tabella dei prezzi esposta sulla scaffalatura, aveva un diverbio col direttore del supermercato, chiedendo il rimborso della somma pagata per errore e che ammontava a pochi centesimi. Al rifiuto del direttore, il quale asseriva che nessun errore era stato commesso, l’uomo entrava nel box informazioni strattonando il direttore fermato da una cassiera che si interponeva tra i due. La vittima sporgeva querela in Commissariato. Dalle informazioni acquisite, emergevano elementi di responsabilità a carico dell’uomo motivo per cui si procedeva al suo deferimento all’ag competente.