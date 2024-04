Jesi, primavera alla Riserva Ripa Bianca: il programma delle attività

JESI – Il mese di aprile a Ripa Bianca è uno dei periodi più belli per chi la visita: un trionfo di Natura tra le fioriture degli alberi, le sfumature del verde delle nuove foglie delle piante del bosco e delle siepi. Alla garzaia sul lago è un viavai di aironi che, ritornati dalla migrazione invernale, sistemano i nidi per le prossime covate. Con il rinascere della natura ripartono anche gli appuntamenti per trascorrere insieme del tempo all’aria aperta e scoprire la natura del nostro territorio attraverso attività originali e coinvolgenti. Domenica 7 aprile nel pomeriggio “Un altro mondo è davvero possibile?’” attività rivolta agli adolescenti dedicata al tema della sostenibilità. Mettersi in gioco, disconnettersi per un pomeriggio, poter essere se stessi senza giudizi, stare all’aria aperta e vivere la natura fino in fondo è per ragazzi e ragazze un’opportunità per ritrovarsi in un ambiente che accoglie sempre. Il secondo appuntamento per adolescenti sarà il 12 maggio con l’attività “Chiedimi qualunque cosa”.

A partire da domenica 7 aprile riprende inoltre la rassegna di attività per bambini e famiglie “curiosi di natura”: passeggiate tematiche e laboratori manuali per trascorrere del tempo di qualità all’aria aperta con i propri figli, seminare curiosità e rispetto nei confronti della natura che ci circonda.

Domenica 7 aprile scopriremo il mondo delle piante tintorie con “Fare inchiostri naturali”, domenica 14 aprile è la volta dell’argilla, dove modelleremo degli uccelli migratori che osserveremo in garzaia, domenica 21 aprile intrecceremo curiosità con “il telaio vegetale” e domenica 28 aprile impareremo tutto sull’osservazione degli uccelli con “Birdwatching che passione”. Il 5 maggio impressioneremo la natura con magie speciali , il 19 maggio in occasione della giornata mondiale delle api scopriremo il fantastico mondo delle api con “di api e di fiori”e il 26 maggio impareremo a riconoscere le tracce degli animali con “Un fiume di tracce”. Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione al 3346047703.

La Riserva Ripa Bianca di Jesi è aperta tutte le domeniche e i festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Quest’anno compreso nel biglietto d’ingresso è possibile usufruire gratuitamente di diverse attività come l’area “Bee Happy, gioca, scopri, impara con le api”, il sentiero a piedi nudi( riapre il 21 aprile) e diversi taccuini da utilizzare in autonomia con tutta la famiglia: taccuino per il birdwatching, sul fiume e sul bosco. Una domenica trascorsa in natura è sempre una buona scelta.