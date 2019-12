JESI – Nuovo primario di Cardiologia al Carlo Urbani. L’Area Vasta 2 ha indetto finalmente il bando per coprire il posto vacante, così da “restituire” un coordinatore all’importante Unità Operativa del presidio ospedaliero di via Moro-via dei Colli.

Neurologia, Ortopedia e Pronto Soccorso sono i reparti in cui il primario è stato nominato negli ultimi mesi. Sono ancora diversi i posti da coprire, come lamentato in più occasioni da sindacati e Tribunale per i Diritti del Malato.

Secondo il portale doveecomemicuro.it, l’ospedale di Jesi è fra i migliori in Italia nei seguenti settori: Anca-Protesi, Cistifellea – Colecistectomia laparoscopica, Cuore-Infarto Miocardico Acuto, Frattura del collo del femore, Ictus, Parto, Polmoni-Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), Spalla – Protesi, Tumore maligno al colon e alla prostata.

Relativamente alle nascite, le strutture pubbliche o private accreditate che nella Regione effettuano parti sono 12. Il 16,7% rispetta il valore di riferimento fissato a 1.000 parti mentre l’8,3% non rispetta il valore minimo di 500 parti l’anno. Jesi si colloca al quarto posto dopo il Salesi e gli ospedali di Macerata e Fermo. Nel 2018 sono stati 845 i parti, dei quali il 18,54% cesarei.

