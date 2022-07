Jesi, prima seduta del nuovo Consiglio e giuramento del sindaco Fiordelmondo il 14 luglio

JESI – Prima seduta del nuovo Consiglio comunale, con giuramento del Sindaco e comunicazione all’assemblea dei componenti la Giunta, fissata per giovedì 14 luglio prossimo, con inizio alle ore 17. Prende a tutti gli effetti il via la consiliatura disegnata dal voto del 12 e 26 giugno, con l’elezione a sindaco di Lorenzo Fiordelmondo e la maggioranza ottenuta dalla coalizione di centrosinistra Jesi Città Futura. Peraltro sarà la prima di tre sedute consiliari a stretto giro di posta: la successiva per la nomina delle commissioni consiliari e una terza per prendere atto della situazione di bilancio ricevuta in carico dalla amministrazione uscente e i provvedimenti conseguenti.

All’ordine del giorno della riunione di giovedì prossimo, la convalida di sindaco e consiglieri eletti, le dimissioni del consigliere Ugo Coltorti con surroga di chi subentrerà al suo posto nelle file di Jesiamo, la convalida del consigliere comunale straniero aggiunto. Quindi l’elezione di presidente del Consiglio e vice, il giuramento del sindaco, la comunicazione della Giunta e l’elezione della commissione elettorale comunale.

Il consiglio comunale di Jesi nella passata consiliatura

In Consiglio entrano in otto per il Pd: Luca Polita, Filippo Bartolucci, Giacomo Mosca, Maurizio Bregallini, Antonio Balestra, Paola Tonini Cardinali, Paola Montecchiani e Claudio Cardinali che subentra e Emanuela Marguccio, eletta ma nominata assessora. Per Jesi in Comune, 4: Agnese Santarelli, Filippo Cingolani, Francesco Coltorti e Francesco Gatti. Anche qui Samuele Animali, primo per preferenze, lascia il posto da consigliere in quanto vice sindaco e assessore. Per Jesi Respira, con Alessandro Tesei assessore, entra Luciano Montesi. Per Con Senso Civico, con Paola Lenti assessore, c’è Rudi Curzi. Lorena Santarelli è consigliera per i Repubblicani Europei.

All’opposizione, 4 posti di Jesiamo: il candidato sindaco Matteo Marasca, Marialuisa Quaglieri, Tommaso Cioncolini e, con le rinunce di Coltorti e Guglielmo Cherubini, Nicola Filonzi. Entrano con un consigliere ciascuno Patto per Jesi (Giancarlo Catani), Orizzonte Jesi (Matteo Sorana) e i Riformisti per Jesi (Francesco Rossetti). Per Fratelli d’Italia, due i seggi: al candidato sindaco Antonio Grassetti e a Chiara Cercaci.

La giunta Fiordelmondo

In Giunta, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha tenuto per sé le deleghe a personale, sviluppo economico, Polizia Locale, digitalizzazione, eguaglianza di genere. Samuele Animali, vice sindaco, è inoltre assessore a servizi sociali, politiche per l’inclusione, beni comuni, servizi cimiteriali, protezione civile e sport. Per Emanuela Marguccio le competenze a politiche per l’istruzione e la formazione, politiche giovanili e del tempo libero, educazione civica, servizi demografici e statistici, legalità democratica, progetti europei, commercio e sportello unico attività produttive. A Valeria Melappioni le deleghe a lavori pubblici, urbanistica, mobilità sostenibile, politiche per l’edilizia residenziale pubblica e housing sociale. A Paola Lenti l’assessorato a bilancio, patrimonio, catasto e demanio, rapporti con gli enti partecipati del Comune, società partecipate. A Conchita Mammoli i rapporti col mondo dell’associazionismo, la cittadinanza attiva, le politiche per la pace e l’integrazione multietnica. Ad Alessandro Tesei ambiente e turismo, piano energetico, igiene urbana, segnaletica e benessere animale. Per Luca Brecciaroli, cultura, eventi e manifestazioni culturali, gemellaggi, memoria storica.