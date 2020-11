Jesi potenzia la connessione pubblica a internet

Il Comune ha ottenuto un finanziamento europeo per rafforzare la rete wifi attuale, scarsamente utilizzata in quanto obsoleta rispetto alla tecnologia attuale degli smartphone

JESI – Un contributo di 15 mila euro per potenziare la rete wi-fi a disposizione dei cittadini. È quanto ha ottenuto l’amministrazione comunale dall’Unione europea con l’obiettivo di rafforzare la connessione pubblica a internet. Diciotto mesi di tempo per adempiere, altrimenti il finanziamento decade.

“Jesi Wi-Fi” è attiva ormai da una decina di anni ed è costituita da 19 punti d’accesso. Ma è scarsamente utilizzata per una serie di motivi, analizzati dai tecnici di piazza Indipendenza: la rete è tecnologicamente obsoleta risultando molto meno efficiente della attuale rete telefonica cellulare 4G presente nelle aree pubbliche, vi sono delle limitazioni di traffico per evitare la concorrenza ai provider di servizi di accesso ad Internet, non è adeguatamente pubblicizzata e non è funzionale a specifici progetti legati ad esempio al turismo o alla comunicazione».

L’obiettivo è pertanto quello di rivedere le aree di copertura della rete, mantenendola nelle aree principali del centro storico (piazza Federico II, piazza della Repubblica e nel tratto centrale di Corso Matteotti) e ampliandola nelle aree del Comune maggiormente frequentate dal pubblico e non sempre coperte in modo ottimale dalla rete cellulare mobile. Verrà disabilitata, stando ai piani, in Pinacoteca, dove vi è una soluzione alternativa fornita oggi dalla Regione Marche, e in zona stadio-giardini-palazzetto dello sport, in modo da favorire un efficiente salvataggio dei dati nel sito di Disaster Recovery posizionato nell’impianto di via Tabano. Gli apparati non saranno rimossi ma solo disabilitati, quindi sarà possibile un ripristino dei punti se ci saranno, in futuro, delle nuove esigenze di connettività.

I costi per la connettività, la manutenzione e in generale il mantenimento della rete “Wifi4EU” e relative attrezzature per offrire connettività Wi‐Fi gratuita e di alta qualità per almeno tre anni, sono a carico del Comune.