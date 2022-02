Jesi, la Polizia locale sempre più connessa. Il comandante: «Così servizi migliori per la comunità»

JESI – Una Polizia Locale completamente digitalizzata capace di fornire risposte più veloci e ancora più precise ai cittadini per tutte le attività di propria competenza. È stato infatti installato presso il Comando un software altamente innovativo che dialoga con dispositivi portatili a disposizione delle varie pattuglie sia nella gestione di ogni singolo intervento, sia nella creazione di una vera e propria banca dati complessiva. «Si concretizza un obiettivo ben preciso dell’amministrazione comunale – ha sottolineato il comandante Giovanni Dongiovanni – che è quello di migliorare, attraverso le tecnologie di ultima generazione, le attività e l’organizzazione del lavoro degli agenti di Polizia Locale, fatto questo che si traduce in servizi più puntuali alla comunità e in una vicinanza ancora maggiore ai bisogni e alle aspettative dei cittadini».

Relativamente all’attività dell’infortunistica stradale, ad esempio, il sistema permette di rilevare l’incidente tramite tablet, con lo stesso strumento prendere le misure del sinistro, raccogliere le dichiarazioni dei soggetti coinvolti anziché trascriverle, arrivando a mettere a disposizione delle parti direttamente online il rapporto dell’incidente senza più doversi recare al Comando per ritiralo.

Sempre per quanto attiene la sicurezza stradale, il dispositivo assicura il controllo, sempre tramite tablet, di patente di guida, assicurazione e revisione del veicolo accertando in tempo reale la loro regolarità.

Il sistema di digitalizzazione spazia in tutti i settori di competenza della Polizia Locale, e dunque commercio, urbanistica, ambiente, benessere animale, polizia giudiziaria, consentendo anche di prendere in carico in maniera più puntuale le varie segnalazioni dei cittadini, monitorare a che punto è ogni fase di richieste, istanze o esposti. La costituzione di una banca dati permette infine di avere un maggiore controllo del territorio tramite una indicizzazione dei fenomeni (ad esempio le strade dove si registrano più sinistri oppure le zone dove è più frequente l’abbandono dei rifiuti e così via).