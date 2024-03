Jesi, la Polizia di Stato consegna “l’olio di Capaci” al vescovo Rocconi

JESI – Nella giornata di ieri 25 marzo, il Dirigente del Commissariato di Jesi , Vice Questore Paolo Arena, nell’ambito dell’iniziativa del Dipartimento di PS, ha proceduto alla consegna di un’ampolla contenente l’olio di Capaci nelle mani del Vescovo della diocesi jesina, Monsignor Gerardo Rocconi.

L’olio, proviene dagli alberi d’ulivo piantati nel giardino della memoria dedicato alle vittime di mafia, sorto ove furono trovati i resti della Quarto Savona 15, la Fiat Croma utilizzata per la scorta al Giudice Falcone e nella quale trovarono la morte, il 23 maggio 1992, i Poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

L’incontro, è stato piacevole occasione per confermare l’impegno costante da parte della Polizia di Stato nel perseguimento dei principi di Legalità nella piena condivisione con le altre Istituzioni e con la Chiesa , tutti insieme all’unisono nel percorrere la strada della Verità, del Bene e della Giustizia, alimentando sempre più la coscienza dell’antimafia e la cultura della Vita. L’olio, verrà consacrato e benedetto dal Vescovo il giovedì Santo ed utilizzato come sacro crisma per l’amministrazione dei sacramenti.