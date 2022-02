Jesi, una playlist di Spotify con gli artisti della città

JESI – Aggregare artisti non è mai semplice, tanto più di generi differenti. Se sono della stessa zona, poi, può rivelarsi persino più complesso. Ma c’è chi con tenacia ce l’ha fatta. Su Spotify è nata “Jesi inedita 2022”, una playlist che raggruppa tutti i solisti e le band della città e della Vallesina. A idearla e concretizzarla, Gabriel Savini, polistrumentista impegnato attualmente con la formazione acustica Indùo.

Sono più di trenta gli artisti presenti nella compilation Spotify, che verrà costantemente aggiornata con le nuove uscite locali. Eccoli: Talèa, Indùo, Federico Fabbretti, Martina Boezio, Replus, Confini di Tela, Joe Hey!, Solindo, Quei fiori malsani, Il tipo di Jesi, Barabba, Timber la Primicia, Honey, Honey Favelas, Smasho, Ceme, Artisti sconosciuti, Stefano Coppari, And the Bear, Maloo, Kaouenn, Simone Mosca, Dené Theron, Stephen Dedalus, Lleroy, Gerda, Fucked up Kids, Paperoga, Tonto, Audiobruz, Lorenzo Bellagamba.

«Il covid ci ha reso più autonomi, individualisti e soli, pertanto ho ritenuto che fosse necessario fare qualcosa a sostegno della musica, pressoché spenta da quasi due anni – spiega Savini -. L’idea è nata subito dopo Sanremo. Ho pensato appunto che sarebbe stato interessante aggregare tutti gli artisti della zona, senza discriminazioni fra generi. I musicisti hanno accolto favorevolmente la proposta, decidendo di promuovere sé stessi assieme ad altri, all’interno di un’unica entità. Sarebbe bello se questa playlist fosse utilizzata dai locali, dalle attività commerciali, nonché dal Comune per l’organizzazione di festival e iniziative. La musica è inclusione e aggregazione, speriamo quindi che questa compilation venga apprezzata e condivisa da tante persone».