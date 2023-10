Jesi, alla Planettiana l’appuntamento in ricordo di Edmondo Marcucci, uomo di Pace

JESI – Sessanta anni fa – il 16 agosto 1963 – moriva il prof. Edmondo Marcucci, nato a Sigillo nel 1900 ma jesino d’adozione, il quale, oltre ad essere stato uno stimato docente e bibliofilo, fu uno dei primi pacifisti ed obiettori di coscienza, oltre che antimilitarista, non violento, co-fondatore della Società Vegetariana Italiana; di lui, la Biblioteca Planettiana conserva il prezioso fondo archivistico e librario.

Per questo, nel corrente anno sono state messe in campo alcune iniziative per la valorizzazione della figura di Marcucci, tra cui attività didattiche e laboratori per le scuole ed una mostra in sala Planettiana, visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca oppure con visita guidata gratuita, su prenotazione, il venerdì pomeriggio ed alcuni sabato mattina (per info contattare la Biblioteca).

Sempre in quest’ottica, l’associazione Arci Voce vuole ricordare Marcucci attraverso le sue stesse parole, «pensando così – spiega Tullio Bugari di Arci Voce – di ritrovare in modo più immediato la passione e lo spirito dei suoi molteplici interessi e impegni, nell’affrontare conferenze e convegni in Italia e in altri paesi, marce e iniziative per la pace, nel testimoniare nei tribunali a favore degli obiettori di coscienza, nel ricercare materiali e tradurre libri di autori importanti. Nelle sue parole ritroviamo, insieme agli slanci e alle speranze, talvolta anche le difficoltà di farsi comprendere o le incomprensioni da superare, sempre nella continuità di un impegno costante, organizzativo, tenace, e insieme nel piacere delle conversazioni con le persone amiche, compagne di strada e vicine nella tensione spirituale; oppure il piacere che gli procurava il suo amore per i libri, edizioni talvolta rare o vere e proprie collezioni, tutte opere che insieme ai suoi scritti e alla sua ricca corrispondenza, oggi si possono consultare presso la Biblioteca Planettiana».

Perciò, giovedì 19 ottobre alle 21.00 la Sala Maggiore di Palazzo della Signoria ospita il reading dal titolo La Marcia … è in marcia!, con una selezione di brani tratti dal libro di memorie “Sotto il segno della Pace”, a cura di Arci Voce e con interventi musicali originali del Duo Acefalo (Lorenzo Cantori e Silvano Staffolani), composti per l’occasione e liberamente ispirati da alcune osservazioni e scambi di battute nella corrispondenza tra Edmondo Marcucci e Aldo Capitini.

L’ingresso è libero e gratuito.