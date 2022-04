Jesi, più luce nei parchi pubblici: 189mila euro la spesa. Ecco gli interventi

JESI- Altri 189mila euro per implementare l’illuminazione pubblica, in particolare quella dei parchi. La spesa è stata autorizzata dalla Giunta che, nella sua ultima seduta, ha approvato la proposta della JesiServizi a cui è stato affidato il servizio. Una decisione in linea con il nuovo percorso avviato per la gestione della pubblica illuminazione che ha previsto, come primo step, la sostituzione degli oltre 7 mila punti luce con lampade al led, nel rispetto delle nuove norme contro l’inquinamento luminoso e il risparmio energetico, e successivamente interventi mirati dove si riscontravano ridotte apporti luminosi in funzione dell’area interessata.

Stavolta, come detto, l’attenzione è stata posta ai parchi con l’obiettivo di aumentare anche la sensazione di sicurezza. L’intervento finanziariamente più rilevante sarà nella zona tra il Prato e Via Roma, per l’illuminazione del percorso ciclopedonale che dal campo sportivo Mosconi raggiunge la zona Coop: qui verranno installati altri 38 lampioni per una spesa complessiva di 74 mila euro. Procedendo in ordine decrescente, 23 mila euro saranno utilizzati per installare altri 12 punti luce ai giardini pubblici di Viale Cavallotti (lato monumento), 16.500 per illuminare il percorso pedonale che dal parcheggio del palasport raggiunge il polisportivo Cardinaletti, 14 mila per integrare i punti luce al Parco Esedra, 13.500 per l’area verde in Via Granita, 10 mila per il percorso pedonale di Via Guerri (zona Asur), 9.500 per i giardini di Piazza Bramante ed altrettanti per quelli del parco Manzoni davanti al Liceo Scientifico. Seguono interventi nelle aree verdi di Minonna (piazza Sentino), Castelrosino (piazza principale), il percorso ciclopedonale di Via Campolungo (dietro al Palasport), un tratto di Via Dunant, Via Amendola e il parcheggio di Porta Valle.

JesiServizi procederà ora alla presentazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi che saranno finanziati con le risorse derivanti dal ribasso d’asta con cui è stato assegnato l’appalto per il rinnovamento della pubblica illuminazione. I lavori dovrebbero partire a breve.

«Come annunciato – ha sottolineato l’amministratore unico di JesiServizi, Salvatore Pisconti – abbiamo avviato fin da subito una fase di ascolto che ci ha permesso di mettere in campo le azioni e gli interventi frutto della segnalazione dei cittadini, segnalazioni che sono state puntualmente riaccolte e verificate. Procederemo ovviamente ad effettuare ulteriori interventi laddove se ne rendesse necessarie».