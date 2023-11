Jesi in pista al Palio dei Comuni con Carlomagno d’Esi. Madrina della città Elisa Di Francisca

L'appuntamento domenica 12 novembre a Montegiorgio, per una delle manifestazioni ippiche più importanti e ricche a livello nazionale. Ventiquattro i Comuni in gara provenienti da diverse regioni

JESI – Anche Jesi parteciperà al tradizionale Palio dei Comuni in programma domenica prossima a Montegiorgio, una delle manifestazioni ippiche più importanti e ricche a livello nazionale. Ventiquattro i Comuni in gara provenienti da diverse regioni, suddivisi in tre batterie, in un palcoscenico di emozioni, storia e competizioni. Non una semplice corsa di trotto, ma un momento di incontro tra passato e presente, una vera e propria celebrazione delle radici storiche.

Il fantino Andrea Farolfi, foto ufficio stampa Comune di Jesi

Jesi è pronta a fare la sua parte, con il Comitato jesino che si è preparato nel migliore dei modi. Il cavallo sarà Carlomagno D’Esi, che vanta già un montepremi di oltre 250 mila euro, il fantino Andrea Farolfi.

«Domenica prossima – ha sottolineato l’assessore allo sport Samuele Animali – io e il Sindaco saremo a tifare Jesi al Palio dei Comuni, con Luca Taruchi e Mattia Spanò del Comitato che ha promosso la partecipazione della città a questo importante evento. Lo faremo con una madrina di eccezione, Elisa Di Francisca, che ha raccolto con simpatia e disponibilità l’invito a rappresentare e promuovere Jesi in occasione di questa prima partecipazione alla sfida che si svolge all’ippodromo di Montegiorgio. Si tratta di una manifestazione prestigiosa e siamo onorati di essere stati invitati. È anche l’occasione per scoprire meglio questa ulteriore vocazione sportiva della città. Una tradizione importante, con ben 4 allevamenti attivi da cui escono grandi protagonisti del panorame ippico nazionale. Uno dei quali è proprio Carlomagno d’Esi, il cavallo che, grazie all’impegno del Comitato promotore guidato da Luca Taruchi, porterà i colori jesini a debuttare nel Palio dei comuni. Speriamo anche in una folta presenza del pubblico jesino per tifare dagli spalti in una giornata di sport forse insolita per molti ma sicuramente entusiasmante».

Prima della competizione, prevista nel pomeriggio, si terrà una tavola rotonda tra i Sindaci dei Comuni partecipanti al Palio sul tema del rilancio turistico regionale.