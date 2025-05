Jesi, pioppi abbattuti in via Schweitzer. L’assessore Tesei: «Necessario alla sicurezza del cantiere»

JESI – Quattro alberi abbattuti ieri, lunedì 12 maggio, in via Schweitzer a Jesi, vicino alla nuova scuola di primo grado Lorenzini. Non si tratta di piante con particolari problematiche o secche, ma alberi giovani (pioppi) che fino a ieri campeggiavano nel quartiere. Sono stati i residenti a sollevare dubbi su quell’abbattimento, a loro dire “ingiustificato” e che andrebbe a snaturare il profilo di un quartiere residenziale a due passi dal plesso scolastico.

Ma non si è trattato di un abbattimento selvaggio e su questo, i cittadini possono stare tranquilli. Da parte degli Uffici comunali l’abbattimento – operato dalla ditta che sta svolgendo i lavori nel plesso della scuola Lorenzini – è stato regolarmente autorizzato.



Lo abbiamo chiesto direttamente all’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei. «Comprendo la preoccupazione dei cittadini, sempre molto attenti al nostro verde, ma l’abbattimento dei quattro pioppi era stato già autorizzato per una questione di sicurezza del cantiere che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione del plesso Lorenzini. Sono quattro pioppi, specie non protetta, che sebbene non presentassero particolari problematiche strutturali costituivano comunque un pericolo per la ditta e per il regolare svolgimento dei lavori del cantiere, che prevedono anche la realizzazione di scavi per delle vasche e comunque lavori che movimenteranno il terreno. Non ci sono stati abusi in quei tagli, ma solo una operazione necessaria alla sicurezza. A compensazione dovremo ripiantare 18 alberi protetti, se non in loco anche in altri parchi o aree verdi cittadine».

I lavori alla nuova scuola Lorenzini stanno procedendo spediti e sono praticamente agli sgoccioli, tanto che gli alunni potranno inaugurarla già con il nuovo anno scolastico a settembre. Sono in corso proprio i lavori nella parte esterna, dove devono essere realizzati i parcheggi, l’illuminazione, i percorsi pedonali e ovviamente anche il giardino.



L’assessore precisa che alla conclusione dei lavori, sia la scuola Lorenzini che il quartiere riavranno il loro verde. «Alla conclusione dei lavori e alla consegna del cantiere eseguiremo delle piantumazioni sostitutive – conclude Tesei – ma certamente con nuovi arbusti più idonei al contesto urbano, sicuri, con fusti bassi e foglia larga, che non facciano frutti o aghifogli che possano dunque andare a intasare le caditoie. Non so ancora quale specie di alberi andremo a piantumare, ma sarà adatta al contesto che la accoglierà».

Via Coppettella, piano del verde

E sempre relativamente al piano del verde comunale, questa mattina l’amministrazione ha reso noto che venti alberature secche al 100% in via Coppetella saranno abbattute nei prossimi giorni, sempre per una questione di sicurezza, ma della strada. Da segnalazioni dei residenti e dalle verifiche eseguite anche dai Vigili del fuoco, è emersa una situazione di potenziale pericolo dovuta a piante di olmo e pioppo nero, oltre a una quercia, tutti secchi e pericolanti. Il sindaco ha già firmato l’ordinanza di abbattimento che sarà eseguito dall’Ufficio tecnico entro cinque giorni.