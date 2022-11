Jesi, pilota 14enne cade dalla moto al crossodromo: soccorso dall’eliambulanza

È accaduto oggi pomeriggio al crossodromo “Peverieri” in località Acquasanta. Il giovanissimo pilota di Cingoli è stato trasportato in codice rosso a Torrette a bordo dell'eliambulanza

JESI – Tanto spavento e solo qualche contusione, per fortuna, per un giovanissimo pilota che oggi pomeriggio verso le 15 stava correndo al crossodromo “Peverieri” in località Acquasanta. Il ragazzo, 14enne di Cingoli, è caduto rovinosamente dalla moto, restando ferito a una spalla. Un volo choc che inizialmente ha fatto temere il peggio. Immediati sono scattati i soccorsi da parte dello staff del Crossodromo, che ha allertato il numero unico 112.



Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce gialla di Morro d’Alba, ma date l’età del pilota e la dinamica dell’incidente, si è ritenuto opportuno far intervenire l’eliambulanza Icaro01 da Torrette che è atterrata nelle vicinanze del Crossodromo. Il pilota, rimasto sempre cosciente, lamentava un dolore alla spalla e al naso. È stato accompagnato in eliambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Non è in pericolo di vita per fortuna e le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.