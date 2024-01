Jesi, «una piazza, una via o un parco intitolati a Virna Lisi». La richiesta del consigliere Catani

La mozione sarà presentata in Consiglio comunale, «l’amministrazione valuti l’intitolazione o una iniziativa o un riconoscimento alla memoria». In corso la mostra dedicata all'attrice a Palazzo Bisaccioni

JESI – «L’amministrazione valuti l’intitolazione di una piazza, una via, un parco o una iniziativa alla signora Virna Lisi o un riconoscimento alla memoria, interessando le commissioni preposte». A chiederlo, con una mozione che sarà presentata in Consiglio comunale, è dall’opposizione Giancarlo Catani (Patto per Jesi).

Ricorda Catani: «Nel 1936 nasceva Virna Pieralisi, poi denominata Virna Lisi, da una nota famiglia jesina. Virna Lisi fin da subito dimostrò grandi capacità di recitazione, iniziando una brillante carriera di attrice a livello nazionale e internazionale. La nota attrice è purtroppo deceduta a Roma, dove è sepolta, nel 2014. Virna Lisi e la sua famiglia hanno vissuto la prima giovinezza nella nostra città, una delle star cinematografiche più conosciute e apprezzate, insignita di numerosi premi. E la Fondazione Carisj ha dedicato una mostra fotografica che durerà fino a maggio».

La mostra, a Palazzo Bisaccioni, è stata promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e Fondazione Virna Lisi, ideata da Mauro Tarantino e curata da Bruno Di Marino, storico dei media e docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Virna Lisi (1936-2014) è stata una delle attrici più versatili ed affascinanti del cinema italiano, una presenza iconica nota a livello internazionale, anche grazie ad alcuni film girati a Hollywood (How Murder Your Wife con Jack Lemmon o Assault on a Queen al fianco di Frank Sinatra) che l’hanno resa famosa a metà degli anni ’60, tanto da essere raffigurata dall’artista pop Mel Ramos seduta su un gigantesco hamburger. La sua carriera è racchiusa tra il film d’esordio…E Napoli canta (1953) e il lungometraggio uscito dopo la sua scomparsa, Latin Lover (2015). Durata 60 anni e composta da circa 130 tra film, sceneggiati televisivi e serie, con una importante parentesi teatrale alla fine degli anni ’50, la carriera di Virna Lisi non ha mai subito interruzioni. Numerosissimi i registi che l’hanno diretta, per citarne solo alcuni: Germi, Monicelli, Losey, Comencini, Majano, Fulci, Maselli, Kramer, Young, Steno, Corbucci, Cavani, Risi, Zampa, De Filippo, Verneuil, Dmytryk, Lizzani, Bolognini, Amelio, Lattuada e Vanzina.