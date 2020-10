Jesi, Piazza della Repubblica e la fontana fra le priorità dei lavori per il 2021

La riqualificazione entra nel Piano delle opere per il nuovo anno aggiornato dalla Giunta. Un progetto da 2,3 milioni che non cita ma si lega allo spostamento del monumento e all'eredità Morosetti

JESI – La riqualificazione di Piazza della Repubblica entra fra le priorità del Piano delle opere pubbliche per il 2021 aggiornato dalla Giunta. Una operazione da 2,3 milioni di euro, si legge nel documento, e della quale, rispetto al passato, si anticipano i tempi. Nei fatti è l’ingresso, nei programmi dei lavori per il prossimo anno, dello spostamento, da Piazza Federico II a quella della Repubblica, della fontana dei leoni, così come richiesto in sede testamentaria da Cassio Morosetti, che a tale scopo ha lasciato alla sua città d’origine due milioni di euro. Più o meno, appunto, quanto si prevede di spendere per rifare l’intera piazza.

L’aggiornamento del Piano non cita testualmente il trasloco della fontana ma è evidente il senso della novità inserita dalla Giunta nel programma per il 2021, peraltro con grado di priorità 1, il più alto.

Le immagini d’epoca di Piazza della Repubblica con la fontana dei leoni e di Piazza Federico II senza l’opera

Nell’elenco dei progetti prioritari per il nuovo anno ci sono poi ponte San Carlo (6,2 milioni) e diverse scuole: il restauro della media Borsellino (2 milioni), gli adeguamenti antisismici della Federico II (3,3 milioni), della Collodi (500 mila) e dei due plessi della Garibaldi (poco meno di 2 milioni totali), la ristrutturazione delle strutture in legno della Gola della Rossa e Isola Felice (172 mila euro) e il completamento degli interventi sulla Perchi (140 mila). In programma anche riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria della Martiri della Libertà (650 mila euro), dove il cantiere è fermo da tempo.

Nel complesso nel Piano 2021 inserite opere per quasi 30 milioni, 18 dei quali da risorse vincolate e 4,5 da bilancio.