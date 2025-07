Jesi, in piazza Federico II il trionfo della parodia con gli Oblivion

Domani 20 luglio alle ore 21 in Piazza Federico II di Jesi, nell’ambito del XXV Festival Pergolesi Spontini che – dal 17 luglio al 28 settembre – porta la grande musica in Vallesina

JESI – Cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti della collezione Oblivion racchiusi in 90 minuti: Oblivion Collection è la playlist di Alta Rotazione del gruppo, un racconto fatto di canzoni sì, ma di canzoni degli altri. L’appuntamento domenica 20 luglio alle ore 21 in Piazza Federico II di Jesi, nell’ambito del XXV Festival Pergolesi Spontini che – dal 17 luglio al 28 settembre – porta la grande musica in Vallesina.

In una serata a metà tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventano i cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell’Ave Maria Remix. Dai palcoscenici di tutta Italia al web, dalla tv di Zelig a quella di Only Fun, fino a qui: fieri di mantenere sempre lo status di cinque cialtroni.

Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli ovvero gli Oblivion, si incontrano nel 2003 a Bologna. Trascorrono anni intensi lavorando in vari Musical e iniziando a studiare la comicità in musica, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube I Promessi Sposi in 10 minuti, micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti. Da quel momento iniziano il loro primo lungo tour teatrale con lo spettacolo Oblivion Show con oltre 200 repliche nei più importanti teatri e città italiane. Il teatro chiama la TV: debuttano sul piccolo schermo a “Parla con me” di Serena Dandini e segue poi l’invito nel cast di Zelig nel 2011. Migliaia di studenti impazziscono per le parodie letterarie degli Oblivion diventate ormai parte del gergo giovanile: oltre a I Promessi Sposi in 10 minuti ci sono L’Inferno in 6 minuti e Pinocchio in 6 minuti. Dopo anni di successi, in teatro in tv e online, nel 2024 tornano a Zelig in prima serata su Canale 5 con una serie di sketch insieme a Vanessa Incontrada; a gennaio 2025 va in onda in prima serata sul Nove Ti sfascio una canzone uno special TV con il meglio del loro repertorio. Da febbraio 2025 sono presenza fissa del cast della nuova edizione di Only Fun condotto dai Pampers e Belen Rodriguez sul Nove.

Con 28 giorni, 30 eventi, 15 location e 4 percorsi intorno al tema “Viaggi e Miraggi”, il Festival Pergolesi Spontini, 25esima edizione, prosegue fino al 28 tra borghi e città della Vallesina: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi. Ospiti, interpreti internazionali e giovani talenti, compagini orchestrali ed ensemble di riferimento, artisti ‘cross over’ della scena contemporanea.

Tra i prossimi appuntamenti, grandi eventi estivi sotto le stelle: martedì 22 luglio ore 21 in Piazza Federico II il concerto “Gershwin and Bernstein Songbook” su musiche dei due compositori rielaborate da Marco Attura, Filippo D’Allio e Gianluca Piombo (nuova commissione), soprano Nikoletta Hertsak e tenore Joseph Dahdah, Marco Attura dirige il Time Machine Ensemble. In Piazza Barcaroli a Morro D’Alba mercoledì 23 luglio ore 21 c’è “Soundtrack”, le più belle colonne sonore da film nell’adattamento di Marco Attura che dirige il Time Machine Ensemble, musiche di Einaudi, Cipriani, Sakamoto, Morricone, Bacalov, Nyman, Piazzolla, Richter, Williams, Giacchino, Šostakovič, Zimmer, Debussy, Mertens, Galliano. Sabato 26 luglio sul palco di Jesi c’è Simone Cristicchi, che, reduce dal successo di Sanremo 2025, torna con un nuovo progetto live dal titolo “Dalle tenebre alla luce”; partecipa al concerto GnuQuartet. Domenica 27 luglio ore 21 il protagonista, sempre a Jesi, è Sergio Bernal, re del flamenco e star internazionale, in un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano.

Due gli appuntamenti dedicati ai bambini: la caccia al tesoro musicale “Il giovane Spontini” nel centro storico di Maiolati (lunedì 21 luglio ore 17,30), e il racconto musicale “Le quattro stagioni e Piccolo Vento” su musiche di Vivaldi, spettacolo vincitore del premio Briciola di Fiaba 2012 per la regia di Nicoletta Vicentini in una produzione Fondazione Aida (venerdì 25 luglio ore 21 in piazza Federico II a Jesi).

