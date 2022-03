Jesi, Piazza Federico II da rifare: via il mercato dal centro

Via all'intervento, dal 30 marzo il trasferimento dei banchi nell’area fra Piazzale dei Partigiani e di Via del Torrione. Previsti 90 giorni di cantiere

JESI – Mercato ambulante di nuovo via dal centro storico: con i lavori di riqualificazione di Piazza Federico II in partenza, c’è necessità di trasferire i banchi fuori dalle mura, nell’area fra Piazzale dei Partigiani e di Via del Torrione, a partire da mercoledì 30 marzo e per tutti i mercoledì e sabato fino al termine dell’intervento, la cui durata è prevista essere di 90 giorni.

L’area di cantiere di Piazza Federico II è stata consegnata alla ditta incaricata ma ci vorranno ancora alcuni giorni prima che abbia effettivamente inizio l’intervento di restyling, necessario a seguito dello spostamento della fontana dei leoni voluto e finanziato col suo lascito da Cassio Morosetti.

L’appalto è stato affidato per poco meno di 234 mila euro alla Inveni Srl di Montefano. Nella nuova versione della piazza, resteranno le fasce in pietra bianca con l’iscrizione dedicata alla nascita dello Stupor Mundi e la pavimentazione attuale. Via albero e aiuola con la scritta bilingue, anche in arabo in onore alla figura multiculturale di Federico II, inseriti con l’ultimo rifacimento del 2010. Compariranno invece come elemento di novità le formelle di 50 x 50 centimetri, nella stessa pietra bianca d’Istria della fascia perimetrale, a disegnare l’ideale scacchiera pensata dal progettista, l’architetto Carlo Melfi.

Le formelle saranno illuminate a led e alcune consentiranno l’accesso multimediale a percorsi informativi e giochi di una app interattiva: il Comune investe 30 mila euro nell’incarico affidato al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e di Architettura dell’Università Politecnica delle Marche per la progettazione e la realizzazione dell’apparato multimediale e interattivo virtuale. La parte tecnologica del restyling dovrà essere attivata al completamento dei lavori di ripristino della pavimentazione, per l’inizio della prossima estate. Previsti nel progetto anche due totem multimediali agli estremi della piazza, in acciaio corten, alti oltre tre metri. «Ma su questa proposta del progettista si deciderà in seguito, la precedenza l’avrà il resto» ha spiegato l’assessore Roberto Renzi.

A seguito del trasferimento del mercato, dal 30 marzo al 30 giugno istituiti, dalle ore 6 alle ore 15 di tutti i mercoledì e i sabati, i divieti di transito e sosta per tutti i veicoli nelle aree interessate di Piazzale dei Partigiani, via del Torrione, via Imbriani, via Lucagnolo.