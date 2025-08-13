Jesi, Piano regolatore da rivedere per l’asse sud: tempo fino al 15 settembre per le proposte

Il termine originario era andato in scadenza lo scorso 3 giugno ma era «emersa la necessità di avere a disposizione un ulteriore tempo». In ballo le zone tra centro commerciale Arcobaleno e centro ambiente, Via del Verziere, le aree tra Via Marconi e Via Ricci

JESI – Revisione del Piano regolatore per l’area della città dell’asse sud, c’è ancora tempo fino a mezzogiorno del 15 settembre prossimo per presentare proposte e contributi. Il termine originario era andato in scadenza lo scorso 3 giugno ma era «emersa la necessità di avere a disposizione un ulteriore tempo», hanno spiegato gli uffici comunali. L’obiettivo è la formulazione di un masterplan per la zona racchiusa tra l’asse sud (dal centro commerciale Arcobaleno fino al centro ambiente) e Via del Verziere, comprese le aree tra Via Marconi e Via Ricci a ridosso del ponte San Carlo fresco di rinnovo

Le idee avanzate da proprietari e tecnici possono riguardare le aree ricadenti nel perimetro individuato e quelle limitrofe che possano «rappresentare – si legge nell’avviso – un potenziale per la creazione di spazi di relazione e connessione con le aree del margine sud, nell’ottica della rigenerazione complessiva e organica di questi luoghi». Qui infatti «le previsioni del piano regolatore generale – evidenzia il Comune – non hanno ancora trovato completo riscontro. E dunque vanno riviste e magari aggiornate. Le zone in questione peraltro sono state in primavera messe a dura prova dall’Esino in piena, con chiusure, danni, paure e tratti anche di strade posti a rischio.

«A seguito di incontri e colloqui intercorsi con alcuni proprietari delle aree di intervento e con i tecnici incaricati per gli opportuni approfondimenti di tipo urbanistico è stato riscontrato un notevole interesse – chiariscono dal Comune – seppur sia emersa la necessità di avere a disposizione un ulteriore tempo per l’elaborazione delle proposte progettuali, in alcuni casi particolarmente complesse e articolate».