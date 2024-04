Jesi piange l’imprenditore Adriano Trillini, storico titolare della concessionaria Toyota

JESI – Un malore improvviso, i tentativi disperati di salvarlo, la resa. Una notizia drammatica sconvolge la città di Jesi: l’imprenditore Adriano Trillini, 70 anni, storico titolare della concessionaria “Toyota”, si è spento a causa di un malore che lo ha colto i giorni scorsi. La notizia, rimbalzata sui social, ha destato grande commozione ed incredulità. Trillini era molto conosciuto e apprezzato in città, specie per quel suo saldo legame con il territorio che traduceva spesso nella partecipazione come partner commerciale a eventi e iniziative. Investiva sul territorio, per la sua città, quella dove viveva insieme alla moglie Loretta e dove erano cresciuti i suoi figli, Filippo e Federico. Se n’è andata una persona buona e in tanti faticano a darsi pace. Trillini si è sentito male giovedì 28 marzo a Jesi, è stato condotto all’ospedale Carlo Urbani in codice rosso ma, data la gravità delle sue condizioni è stato subito trasferito al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Fano. Ha lottato, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Le conseguenze del malore gli sono state purtroppo fatali. Si è spento ieri (4 aprile) lasciando i suoi cari nel dolore.

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria David Icof di via Salvemini, dove già nella giornata di oggi in tanti hanno voluto porgere un saluto, portare un fiore, rivolgere una preghiera. I funerali saranno celebrati domani (sabato 6 aprile) alle 11 nella chiesa Regina della Pace, poi la tumulazione al cimitero comunale.

Adriano Trillini lascia nel dolore la moglie Loretta Mencucci, i figli Filippo e Federico (che lavoravano insieme a lui all’officina e ai quali aveva trasmesso la passione per le auto e i motori), le nuore Alice e Ilaria, i nipoti, i parenti e i collaboratori, tantissimi amici.

La famiglia ha promosso una raccolta fondi in sua memoria, che sarà devoluta in beneficienza. «Che Dio ricompensi la bontà e la generosità che hai avuto con chiunque incontrassi sul tuo cammino», lo ricorda un amico con grande affetto, mentre un’altra ricorda i tratti distintivi di Adriano Trillini «una persona sempre educata e rispettosa, un uomo giusto, dolce e affettuoso con la sua famiglia, generoso, fedele con gli amici, forte e coerente con i collaboratori. Insomma un grande esempio per tutti».

In tantissimi hanno affidato ai social il proprio messaggio di cordoglio, così come grande è stata la vicinanza della città di Jesi ai familiari.