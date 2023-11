Jesi, persiana rimane agganciata ai fili delle luminarie: paura in centro

JESI – Paura questa mattina, 17 novembre, in centro a Jesi. In Corso Matteotti, infatti, una persiana di un edificio privato è rimasta agganciata ai fili delle luminarie in allestimento per Natale e penzolante nel vuoto.

Sul posto, dove non molto prima era passato il corteo della manifestazione sindacale, carabinieri e polizia locale per evitare il passaggio di persone sotto la zona a rischio, fino all’intervento della ditta al lavoro per l’allestimento delle luci che ha rimesso a posto la persiana e in sicurezza l’area. Sopraggiunto per verificare la situazione anche un mezzo dei vigili del fuoco.

Il recupero della persiana

Anche a Porta Valle ieri, mentre erano in corso i lavori di allestimento delle luci, si è verificato un problema con la caduta a terra di una pietra dalla parte alta della porta d’accesso al centro storico lungo la città delle mura. La stessa Porta Valle questa mattina era interdetta al passaggio di veicoli e pedoni e transennata.