Jesi, c’è anche il Pergolesi Spontini nel direttivo di Italiafestival

La direttrice Lucia Chiatti: «Lusingata e onorata per la nomina, un’opportunità per la Fondazione Pergolesi Spontini di affacciarsi all’Europa e al Mondo»

JESI – L’assemblea di @Associazione Italiafestival ha riconfermato all’unanimità per il triennio 2023 – 2026, Francesco Maria Perrotta quale presidente del nuovo Consiglio Direttivo, nel quale è stata nominata anche il Direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti.

«Sono lusingata e onorata per la nomina nel Direttivo Italiafestival. Una realtà che vuole valorizzare grandi e piccole istituzioni dello spettacolo dal vivo, un’associazione vivace e in sensibile crescita. Un’opportunità per la Fondazione Pergolesi Spontini di affacciarsi all’Europa e al Mondo».

Italiafestival, l’associazione multidisciplinare formata da alcuni tra i più prestigiosi festival italiani, è nata nel 1987 in seno all’Agis, l’Associazione Generale dello Spettacolo. Oggi rappresenta ben 43 festival italiani e 5 reti di festival che operano nell’ambito musicale, teatrale, delle arti performative e della danza, della letteratura e di altre manifestazioni artistiche.

La mission di Italiafestival è consolidare sempre più una rete che tuteli e promuova i festival nazionali anche attraverso una corretta strategia di fundraising e d’internazionalizzazione, oltre che di tutela degli interessi degli associate.

Sarà proprio grazie al contributo di Italiafestival e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), che la Fondazione, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, eseguirà lo Stabat Mater di Pergolesi in ottobre a Rodi all’interno del “Terra Sancta Organ Festival”.