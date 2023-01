Jesi, paura alla fermata del bus: anziano stramazza al suolo incosciente

JESI – Attimi di paura stamattina 30 gennaio poco dopo le 8 in via Mura Occidentali, in prossimità della fermata del bus di fronte all’Anagrafe. Un anziano, 80enne jesino, si trovava insieme alla figlia in attesa dell’autobus, dovevano andare a fare la spesa. Improvvisamente, colto da malore, è stramazzato al suolo privo di sensi. Sotto choc la figlia ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i sanitari della Croce verde di Jesi che hanno soccorso l’uomo e lo hanno stabilizzato sul posto.

Poi lo hanno trasportato d’urgenza al vicino ospedale Carlo Urbani. Una volta arrivato in pronto soccorso l’uomo ha ripreso i sensi. Si trova attualmente ricoverato e sta eseguendo gli accertamenti sanitari del caso per stabilire la causa dell’improvviso malore.