Jesi, da Pasqua al via l’itinerario turistico guidato nel nome di Giovanni Battista Pergolesi

In programma un’ora e mezza di visita toccando in città tutti i luoghi legati alla memorie e all'opera del compositore. Ecco il dettaglio

JESI – Dal periodo di Pasqua fino al “ponte” del 2 giugno la Fondazione Pergolesi Spontini propone l’itinerario turistico guidato “Jesi, città di Giovanni Battista Pergolesi”, a cura delle guide turistiche abilitate dalla Regione Marche. In programma, un’ora e mezza di visita nei giorni 8, 9 e 10 aprile, il 24 e 25 aprile, il 29 e 30 aprile, per chiudere il 2, 3 e 4 giugno 2023. Si parte alle ore 11, con punto d’incontro in Piazza della Repubblica, di fronte al Teatro.

L’itinerario parte dal Teatro Pergolesi del 1798, uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche. È il tipico “teatro all’italiana”, un maestoso edificio fatto costruire da un gruppo di nobili cittadini con una sala a ferro di cavallo, tre ordini di palchetti e al quarto piano il loggione. Dal 1968 è Teatro lirico di Tradizione, prestigioso riconoscimento del Governo Italiano, e sede di un Festival internazionale intitolato a Pergolesi e a Gaspare Spontini.

Si va poi nel Ridotto del Teatro, dove sono le Sale Pergolesiane, uno spazio della memoria dedicato all’autore dello “Stabat Mater” e de “La Serva Padrona”.

Si prosegue per il centro storico, lungo Via Pergolesi, passando davanti al luogo in cui sorgeva la casa natale del grande compositore nato a Jesi nel 1710 e morto a Pozzuoli nel 1736.

Tappa successiva alla Cattedrale di San Settimio dove il piccolo Giovanni Battista fu battezzato la notte del 4 gennaio 1710.

A seguire, visita di Palazzo Ripanti “nuovo”, antica dimora nobiliare che oggi ospita la collezione del Museo Diocesano. Il palazzo venne acquisito dal conte Emilio Ripanti nel 1724 e negli anni successivi venne unito a Palazzo Ripanti “vecchio”; fu proprio in queste stanze che il giovanissimo Pergolesi affinò la pratica del violino, insieme a Gabriele Ripanti, dilettante di musica che amava avere il giovane musicista a palazzo per suonare con lui.

Le visite sono organizzate in gruppi di massimo 28 persone, al costo di 10 euro a persona e ingresso gratuito per bambini al di sotto dei sei anni.

Il percorso di visita prevede l’utilizzo di scale e non sono presenti ascensori.

Per informazioni e prenotazioni: Raffaela 328 0334107 – Francesca 335 347398 – Katia 349 7630268