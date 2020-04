Jesi, parrucchiere furbetto a lavoro: multati anche i clienti

Sanzionato il professionista e le due persone che erano nel negozio per usufruire del servizio, interdetto dal Dpcm per il contenimento del contagio Covid-19. Non solo cronaca, ma anche solidarietà per la Polizia cittadina: ritirate 5000 mascherine e consegnati i buoni spesa

