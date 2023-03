Jesi, il Parco del Vallato ha la sua “panchina della gentilezza”. E ora un un concorso d’arte per abbellirlo

JESI – “Oggi scegli di essere gentile”: è con questo messaggio che, da oggi 21 marzo, il Parco del Vallato ha la sua panchina viola della gentilezza, donata grazie allo sponsor storico Macagi dalla Jesina Pallanuoto, decorata e abbellita da studenti e studentesse del Liceo Artistico Mannucci e dei comprensivi Lotto di Jesi e Urbani di Maiolati Spontini, curata da Costess e associazione Camperisti, che si stanno avviando a condividere insieme gli spazi dell’ex casa colonica al centro del parco affidata dalla amministrazione alle attività del Centro di Aggregazione giovanile di cui Asp è titolare.

Nel pomeriggio del 21 marzo l’inaugurazione della panchina, “svelata” alla presenza dei giovani protagonisti della sua realizzazione, dei rappresentanti di istituzioni scolastiche, amministrazione comunale, Asp e società sportiva ma anche e soprattutto di tanti residenti e frequentatori del parco.

A fare da anfitrione dell’appuntamento il dirigente scolastico del Mannucci Luca Serafini: «La gentilezza è valore che va riscoperto ed è importante che tanti differenti soggetti si siano uniti per questa iniziativa». L’assessore alla cultura del Comune di Jesi Luca Brecciaroli evidenzia: «La bontà della rete che si è costituita sul territorio per questo progetto. E la scelta di un luogo che ci sta a cuore e che vogliamo sia sempre più spazio di aggregazione e inclusione». In questo senso «stiamo lavorando con associazione camperisti e Costess, per nuove iniziative in questo luogo – afferma l’assessore a servizi sociali e sport Samuele Animali – la collaborazione della Jesina Pallanuoto importante nel declinare in direzione del fair play il valore delle gentilezza».

Per la società granata è il presidente Gianluigi Traini a spiegare: «Il fair play è per noi valore cardine, la conquista della Coppa Disciplina la poniamo sempre fra gli obiettivi di ogni stagione. Ci siamo già riusciti in due occasioni su quattro campionati». La dirigente del comprensivo Lotto Sabrina Valentini rileva «il percorso fatto sul tema della gentilezza da ragazzi e ragazze, che coi loro elaborati grafici e poetici hanno lavorato sullo spunto che ci ha visto coinvolti dal Mannucci».

Sono stati gli studenti dell’Artistico a decorare la panchina. «Col colore viola e un intervento delicato, perché la gentilezza non ha bisogno di toni forti» dice la professoressa Giuliana Pallotto. Sono state le scuole secondarie di primo grado Borsellino e di Castelplanio, per i comprensivi Lotto e Urbani, a lavorare con disegni, esposti su un panello di fianco alla panchina, e poi poesia e musica che hanno arricchito l’inaugurazione.

Intanto al parco del Vallato arriverà presto un concorso artistico fra i giovani della città per colorarne e decorarne i muretti. È la prima iniziativa che il Centro di Aggregazione Giovanile vi porterà. Il contest avrà tema “Free Time in Jesi”. Sono trenta i metri quadrati da dipingere. «Materiali e colori saranno forniti dal Cag – precisa il Centro di Aggregazione – da primavera saremo presenti anche al Vallato e tra le nostre prime iniziative ci sarà questa. I bozzetti cartacei vanno consegnati nella sede di Largo Allende entro il 5 aprile (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì tra le 16:30 e le 19:30) e si dovranno indicare all’operatore referente nome e cognome, recapito telefonico e tecnica di esecuzione, spray o vernice. Invieremo comunicazione a tutti sull’esito della selezione e i vincitori saranno chiamati a realizzare le loro opere nel corso del week-end del 15e 16 aprile».