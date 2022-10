Jesi, il parcheggio al posto del Mutuo Soccorso. I Repubblicani Europei: «Una targa lo ricordi»

A chiederla è il Movimento dei Repubblicani Europei, rappresentato in Giunta dall’assessora Conchita Mammoli e in Consiglio da Lorena Santarelli

JESI – Una targa nell’area di via Garibaldi, dove sorgeva un tempo l’ex sezione del Partito Repubblicano Italiano e prima ancora del Mutuo Soccorso e ora – approvato nell’ultimo Consiglio comunale il progetto definitivo e esecutivo – nascerà un parcheggio. A chiederla è il Movimento dei Repubblicani Europei, rappresentato in Giunta dall’assessora Conchita Mammoli e in Consiglio da Lorena Santarelli.

I Repubblicani Europei a sostegno della candidatura a sindaco di Lorenzo Fiordelmondo

«Fin dai primi decenni del XIX secolo– ricorda MRE – i lavoratori dovevano fronteggiare in proprio le conseguenze della malattia, della perdita del lavoro, della vecchiaia e per questo motivo verso la metà dell’Ottocento, anche sulla spinta di personaggi quali Garibaldi, Mazzini e Cavour, sorgono in gran numero le Società di Mutuo Soccorso, che avevano lo scopo di aiutare economicamente i lavoratori nei momenti di difficoltà! Addirittura questo fenomeno tipicamente italiano fu esportato anche negli Stati Uniti grazie all’emigrazione italiana!».

«Anche nella nostra città, proprio per la sua tradizione Repubblicana nel 1902 esisteva un Mutuo Soccorso per gli ex garibaldini e nel 1920 fu inaugurato quello di Via Garibaldi intitolato Mutuo Soccorso Giuseppe Mazzini che aveva lo scopo di sostenere i suoi componenti non soltanto nelle malattie, ma anche nelle altre difficoltà economiche. Ciascun componente versava ogni mese parte del suo salario per costituire la cassa comune, e non aveva certo paghe generose! Il MRE ritiene che questo fenomeno di generosa e previdente mutualità sociale che è stato una parte importante della Storia della nostra città, vada ricordato alle attuali ed alle future generazioni attraverso una targa posizionata nell’area in cui sorgeva l’edificio».