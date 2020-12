Jesi, parallele per il fitness e tavoli da ping pong nei parchi cittadini

JESI – Nuove attrezzature per lo sport e il tempo libero nei parchi cittadini. Palallele per il fitness, tavoli da ping pong, sedute e piani da picnic. Quattro le aree in cui il Comune sta provvedendo a installare i nuovi arredi ai giardini pubblici di viale Cavallotti, nella zona Cardinaletti (Palasport e campo da calcio), al parco Mattei e agli Orti Pace.

In corrispondenza delle attrezzature sportive è prevista anche la realizzazione di pavimentazione antitrauma in piastre piuttosto che in ghiaietto come da progetto al fine di garantire l’accessibilità anche da parte di utenti diversamente abili. Nel progetto sono considerati – oltre a tavoli da picnic e da ping pong – panchine, barre per trazioni, una gabbia in acciaio, parallele alte, pannelli su pali di legno, su cavalletto, e un percorso per i runners.

Tavoli da picnic ai giardini pubblici

Il progetto complessivo richiederà un investimento di circa 70 mila euro, 30 mila euro dei quali finanziati dalla Fondazione Vallesina Aiuta onlus (e il resto dal Comune). Quattro le ditte coinvolte: macagi, Marasca Guerrino & Mirko, Stebo Ambiente e Manfred Maffei per Joola. Le installazioni sono già state avviate e in alcuni parchi sono già tecnicamente fruibili.

Si spera che i vandali non si accaniscano contro queste nuove attrezzature a disposizione di tutti, considerando come sono state ridotte le panchine in alcuni parchi.