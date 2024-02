Jesi, Paolo Crognaletti riconfermato alla presidenza del Circolo cittadino

JESI – Paolo Crognaletti riconfermato alla guida del Circolo cittadino di Jesi. Mercoledì 31 gennaio e giovedì primo febbraio si sono svolte le votazioni per la nomina del nuovo presidente e del consiglio direttivo per l’anno 2024.

Diversamente dagli anni precedenti, in cui era presente una sola lista, quest’anno le liste dei candidati erano due: la prima, guidata dal presidente uscente Paolo Crognaletti; la seconda, guidata da Giannetto Cardinali.

La partecipazione dei soci è stata alta, con una adesione di 154 soci (tra quelli in presenza e deleghe) su 168 aventi diritto a testimoniare il grande attaccamento dei soci al sodalizio.

Al termine dello scrutinio ha prevalso con 80 voti contro 72 la lista guidata da Paolo Crognaletti.

Al termine dello scrutinio il neo eletto si è dichiarato ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto, ma preoccupato per la netta dicotomia di pensiero che si è creata all’interno del Circolo che potrebbe creare situazioni di disagio nella gestione e ha invitato il candidato presidente dell’altra lista ad aderire al nuovo consiglio direttivo con la carica di vicepresidente.

Il dottor Crognaletti ha confermato la sua linea di indirizzo, iniziata nel 2023, con la volontà di riportare il Circolo Cittadino al centro della vita sociale e cultuale della città.

Il Circolo Cittadino trae origine dalla “Società di Lettura Conversazione” fondata nel 1876 . Nel 1930 fu trasformato in “Circolo del Littorio”, che poi, fondendosi con il “Circolo dei Commercianti”, costituì il “Circolo Cittadino”. Alla fine degli anni ’40 la sede nel Palazzo dell’Appannaggio risultava troppo piccola e, su proposta dell’allora presidente Mariano Agostinelli, fu iniziata la costruzione della attuale struttura in via XX Settembre con la facciata caratterizzata da un bassorilievo in ceramica opera dell’ artista Giovanna Fiorenzi di Marzocca, inaugurata poi il 16 dicembre 1957.

Al suo interno sono passati personaggi del calibro di Mina, delle sorelle Willliams, è stato il centro di tutte le attività associative, il punto di riferimento per matrimoni, sfilate e tanto altro.

L’auspicio dei soci è di riportare il Circolo agli antichi fasti, restituendogli il ruolo di fulcro per tutte le associazioni cittadine.