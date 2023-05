Jesi, panchine europee e il parco “David Sassoli” per la Festa dell’Europa

Gli appuntamenti oggi 9 maggio: all'Informagiovani si inaugura il punto regionale decentrato Europe Direct, poi letture per bambini e grandi. In serata conferenza a Palazzo dei Convegni nell'ambito del calendario del Palio

JESI – Si celebra anche a Jesi, oggi 9 maggio, la Festa dell’Europa: il clou a Largo Allende, dove alle 17,30 verrà inaugurato il punto locale decentrato “Europe Direct” della Regione Marche all’Informagiovani e alle 18 saranno svelate le panchine europee realizzate da studenti e studentesse del Liceo Artistico Mannucci nella vicina area verde che sarà ufficialmente intitolata a David Sassoli, già presidente del Parlamento Europeo, scomparso nel gennaio 2022. Alle 18.30, nel nuovo parco “David Maria Sassoli”, saranno tenute letture riguardanti l’Europa rivolte ai bambini e a tutti. Il programma si concluderà alle 21 a Palazzo dei Convegni con la conferenza “Jesi, una metropoli del medioevo, radici di una visione europea” tenuta dalla professoressa Simonetta Torresi, inserita nel calendario della settimana del Palio di San Floriano.

Jesi, Festa dell’Europa

Le iniziative sono state presentate dalla assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio, presenti il professor Massimo Ippoliti in rappresentanza del Mannucci, Giulia Bellagamba dell’Informagiovani, il presidente dell’Ente Palio Emanuel Santoni e poi Lucia Donzelli, presidente della Consulta delle nuove generazioni, e Valentino Di Guglielmo di Associazione ImpActç: sono state proprio ImpAct e Consulta a proporre l’intitolazione a Sassoli.

«La festa dell’Europa- dice Marguccio – è il frutto di un lavoro corale volto a rendere vivi i valori su cui si fonda l’Unione Europea e a mostrare quante importanti opportunità ci offre questa preziosa casa comune. Il punto Europe Direct sarà operativo da subito (tutti i mercoledì dalle 10 alle 13, nda) ma non è l’unica opportunità europea che vogliamo attivare in città. Poi ci sposteremo nel parco: le panchine sono state progettate e realizzate dai ragazzi del Mannucci e sono diventate vere opera d’arte di cui li ringrazio. Il parco non aveva un nome, ImpAct e Consulta hanno proposto l’intitolazione David Sassoli, un grande Presidente, un grande uomo che con forza, coraggio, saggezza e audacia ha difeso i valori europei e espresso in ogni modo l’orgoglio di essere uniti nella diversità. Ci ha lasciato la speranza di costruire un’Europa che innovi, protegga, illumini».

Le panchine europee di Largo Allende a Jesi

Quattro le panchine realizzate da una classe quarta del Mannucci. Quanto al punto Europe Direct, «sarà uno sportello – spiega Bellagamba – per avvicinare l’Europa ai cittadini, un luogo di informazione e orientamento sulle opportunità che l’Europa offre».