Jesi, «Mi ha palpeggiata mentre correvo in via Spina». Donna denuncia la molestia

JESI – «Mi ha palpeggiata, o meglio, sculacciata con forza mentre stavo facendo jogging in via Spina, donne state attente!». L’allarme rimbalza sui social, ma prima s’era trasformato in una denuncia formalizzata ai Carabinieri di Jesi da parte di una donna che ha subito molestie sessuali. È successo lunedì sera – 29 agosto – sulla pista ciclabile di via Spina, nei pressi del centro commerciale Arcobaleno, una zona frequentatissima dai runners e ciclisti, ma anche più volte al centro delle polemiche per dei furti sulle auto in sosta verificatisi tempo fa.

La donna che ha sporto denuncia non s’è limitata al suo caso, ma ha condiviso la brutta esperienza sui social facendone un monito affinché si alzi la soglia dell’attenzione e altre donne non siano vittime di questo uomo, che sembra essere un “molestatore seriale”: sono tanti infatti i casi analoghi emersi. «Un appello a tutte le ragazze che vanno a camminare/correre sulla pista ciclabile di Via Spina – scrive la donna – state attente, c’è un uomo giovane, che va in bici, che si diverte a “sculacciare” le ragazze che incontra scappando poi via. State attente ragazze!». E aggiunge anche una descrizione sommaria: «Era in bicicletta e indossava occhiali e cappellino».

Stessi elementi riferiti ai Carabinieri nella denuncia. Sembra tuttavia che la donna non sia l’unica vittima, ma solo l’ultima in ordine di tempo. Altri episodi si sarebbero verificati nella stessa zona: alcune donne hanno urlato dietro al palpeggiatore, altre hanno provato a rincorrerlo. Si tratta di casi accaduti un mese fa. Non è solo il gesto a suscitare indignazione (il palpeggiamento nel nostro ordinamento penale si configura come molestia sessuale), ma anche la violenza con cui viene effettuato. Ora i militari stanno svolgendo le indagini, potrebbero trovare qualche indicazione dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Oltre a prestare attenzione però, è sempre consigliabile allertare subito il 112 se ci si trova di fronte al presunto molestatore seriale, la tempestività è essenziale per consentire ai Carabinieri di intervenire e rintracciare il responsabile.



Un episodio analogo, sempre lungo la pista ciclabile ma stavolta in località Pantiere di Castelbellino, era accaduto molti anni fa (era il 2013) e aveva visto come vittima la modella ed ex Miss Marche Nancy Bernacchia, che aveva denunciato tutto, suscitando un’ondata di solidarietà.



La descrizione dell’uomo in azione in via Spina – alto magro con occhiali – fa ripensare immediatamente a quella stilata da una donna jesina il 31 luglio scorso in cui denunciava una tentata violenza sessuale nella zona ex-Smia. Anche in quel caso, le indagini erano affidate ai Carabinieri che dovranno far luce sui due gravi episodi e capire se effettivamente si tratta dello stesso uomo. Indagini in corso.